Żona Roberta Frippa z King Crimson śpiewa "My Generation" The Who w rozpiętej bluzce [WIDEO]

Po raz kolejny odtwarzacie na własną odpowiedzialność. Coveru "My Generation" The Who nie można odzobaczyć!

Gitarzysta King Crimson, Robert Fripp, zamieścił w sieci kolejne nagranie. Tym razem on i jego żona Toyah Willcox wzięli na tapetę przebój "My Generation" The Who.

Toyah Willcox w rozpiętej bluzce w coverze The Who.

Robert Fripp i Toyah Wilcox zasłynęli w sieci jako małżeństwo, które nagrywa zabawne przeróbki znanych hitów. Na swoim koncie mają utwory takich zespołów, jak m.in. Guns’n’Roses, Led Zeppelin czy Black Sabbath czy Iron Maiden. Tym razem do dzikich harców zainspirował ich zespół The Who.

Bohaterką wideo jest jak zawsze żona słynnego muzyka, która śpiewa, wypinając do kamery biust w bluzce zapiętej jedynie na agrafkę. Dzięki temu zabiegowi kobieta pokazuje znacznie więcej, niż powinna.

Roberta Frippa nie trzeba nikomu przedstawiać natomiast Toyah Willcox to brytyjska wokalistka i aktorka. W latach 1977-1983 przewodziła własnej grupie o nazwie Toyah, z którą odniosła znaczący sukces komercyjny.