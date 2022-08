Żona Roba Trujillo, z Metalliki, Chloe, razem z Rayem Medikiem z rockowego zespołu Bellusira wyda niedługo EP-kę "Heavy Place". Premiera odbędzie się 19 sierpnia i już możemy posłuchać 3 utworów, które zapowiadają to wydawnictwo.

Żona basisty Metalliki wyda niedługo EP-kę. Jak brzmi Chloe Trujillo?

Artystka, projektantka i muzyk Chloe Trujillo wydała już 3 single - "Mana", "A Ladder To The Sun" i "The Heaviest Sound Is Silence". Trujillo miesza ze sobą różne inspiracje - rap, metal, cygańskie brzmienia i blues. Posłuchajcie, jaką muzykę tworzy:

Oglądaj

Oglądaj

Oglądaj

Chloe Trujillo swoją muzyczną przygodę rozpoczęła w kabaretach i teatrach w Nowym Jorku, dzięki czemu nawiązała współpracę z Gailem Zappą, z którym nagrała cover "The Torture Never Stops".

Rav Medic i Trujillo byli fanami swojej muzyki i od rozmowy online przeszli do współpracy w studiu. W konsekwencji wydali w ubiegłym roku utwór "Lightning Strikes Twice".

Oglądaj

Robert Trujillo wziął ślub z Chloe na początku lat 00. i mają dwójkę dzieci - Tye oraz Lullah. 17-letni Tye również jest muzykiem i nagrał dodatkowe partie gitary, które możemy usłyszeć w ważnej scenie "Stranger Things", gdy Eddie Munson gra przebój "Master of Puppets" na dachu budynku.

Basista Metalliki jest bardzo dumny ze swojego syna i nic dziwnego, że chętnie pochwalił się sukcesem swojej pociechy w social mediach.