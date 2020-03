Zwycięzcą programu The Voice Kids 3 został 13-letni Marcin Maciejczak z drużyny Dawida Kwiatkowskiego. W finale młody wokalistka pokonał Hanię Sztachańską z ekipy Tomsona i Barona oraz Natalię Kawalec z zespołu Cleo. Marcin już od pierwszego odcinka był faworytem widzów i każdy kolejny jego występ w talent show spotykał się z dużym zainteresowaniem. Fani dalej śledzą jego poczynania i internautom szczególnie przypadł do gustu cover Billie Eilish w jego wykonaniu.

Zwycięzca The Voice Kids 3 zaśpiewał przebój Billie Eilish. Jak poradził sobie 13-latek?

Marcin Maciejczak wykonał "When The Party's Over" Billie Eilish przed koncertem Izabeli Szafrańskiej w KEJA Pub w Łodzi. Piosenka pochodzi z debiutanckiego albumu wokalistki "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Posłuchajcie, jak 13-latek wypadł w repertuarze popularnej wokalistki:

Billie Eilish rozpoczęła 2020 rok z impetem - wokalistka otrzymała pięć nagród Grammy, w tym cztery z głównych kategorii: Najlepszy nowy artysta, Nagranie roku, Album roku oraz Piosenka roku. Ponadto gwiazda triumfowała w kategorii Najlepszy popowy album. Co więcej, Eilish zaprezentowała oficjalny utwór do filmu o Bondzie "No Time To Die".

Zobacz także: Billie Eilish po raz pierwszy wykonała na żywo nową piosenkę z filmu o Bondzie