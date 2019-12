Zwycięzca polskiego talent show potrzebuje pomocy. Ruszyła zbiórka dla rockowego wokalisty

Tomek Kowal Kowalski w 2013 roku zwyciężył program Tylko Muzyka - Must be The Music. Muzyk zaprezentował jury swój talent wokalny i przeszedł do ostatniego etapu rywalizacji, w którym ponownie pokonał swoich przeciwników. Rok później artysta otrzymał rolę w Teatrze Śląskim w Katowicach, gdzie zagrał postać Ryśka Riedla - wokalisty grupy Dżem.

Zwycięzca talent show Tylko Muzyka potrzebuje pomocy

Niestety tego samego roku muzyk uległ wypadkowi, po którym stwierdzono u niego przerwanie rdzenia kręgowego. Od tamtej pory wokalista porusza się na wózku inwalidzkim. Mimo przeciwności losu, Kowal się nie poddaje. Przechodzi rehabilitacje, chce wrócić do zdrowia i w miarę swoich możliwości koncertuje.

Muzyk wydał solową płytę "Za Drzwiami Raju" oraz ma nadzieję, że będzie mógł kontynuować karierę. Niestety leki, fizjoterapeuta czy wymiana wieloletniego wózka wymaga dużych nakładów finansowych. Artysta postanowił poprosić o pomoc swoich fanów. Na zrzutka.pl pojawiła się zbiórka na rzecz muzyka. Póki co wspierającym udało się zebrać niecałe 12 tysięcy złotych. Celem zrzutki jest 200 tysięcy złotych.

