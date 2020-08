blink-182 prezentuje nowy singiel. To prawdziwy hymn obecnych czasów [WIDEO]

Pandemia koronawirusa zamroziła na jakiś czas wiele gałęzi gospodarki. Jedną z branż, która najdotkliwiej odczuła sanitarny reżim i zakaz zgromadzeń to branża rozrywkowa. Muzycy byli zmuszeni do odwołania lub przełożenia swoich tras koncertowych, a często też planów nad pracą nad nowymi albumami.

blink-182 z singlem "Quarantine"

Część z artystów jednak potraktowali pandemię jak inspirację. Było tak w przypadku między innymi formacji blink-182. Zespół podczas kwarantanny stworzył singiel, który w kręgach fanów kapeli już stał się hymnem naszych czasów.

Najnowszy utwór zatytułowany "Quarantine" odnosi się do trudnego czasu, w którym wszyscy byliśmy uwięzieni we własnych domach. Muzycy podkreślają jak bardzo nudzą się zachowując dystans społeczny. Zauważają też, że niektórym kwarantanna służy - bo część osób sięgnęła po książki, na których dawno osiadła gruba warstwa kurzu, jednak dla wielu to też moment zatopienia nudy w alkoholu.

Jak wynika z tekstu blink-182 raczej nie popiera zaostrzania obostrzeń w związku z pandemią. W refrenie zespół co chwila wyśpiewuje:

" Więc otwórz drzwi sklepu

Ratuj naszą gospodarkę "

"Quarantine" to pierwsza nowa autorska muzyka blink-182 od ich ostatniego albumu "NINE" z 2019 roku.