1 Maja 2020 popatrz w niebo! Technicy estrady zaświecą specjalnie dla służby zdrowia. Akcja odbędzie się w całej Polsce

Bez techników estradowych nie może się odbyć żaden koncert. To dzięki ich ciężkiej i profesjonalnej pracy możemy zobaczyć fascynujące widowiska, które na długo pozostają w naszej pamięci.

#LightTheSky to akcja branży eventowej, zapoczątkowana w krajach Beneluksu, gdzie firmy zajmujące się techniką estradową rozświetlały niebo z różnych miejsc w tym samym czasie.

Polska odsłona #LightTheSky ma pokazać solidarność muzyków, artystów, organizatorów imprez, techników estradowych, realizatorów i producentów sprzętu estradowego z polską służbą zdrowia. Podczas akcji zostanie upamiętniony zmarły 18.04.2020 w wyniku powikłań po chorobie Covid-19 przedstawiciel branży eventowej i techniki scenicznej Krzysztof Puławski.

W oficjalnym komunikacie możemy przeczytać:

"

1 maja o godzinie 21:30 w całym kraju technicy estrady rozświetlą niebo, prezentując krótki pokaz przygotowany w ramach solidarności z polską służbą zdrowia. Środowisko branży estradowej i technicy sceny chcą pokazać solidarność i podziękować wszystkim, którzy w tych trudnych czasach ratują ludzkie życie – lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym.



Walka personelu medycznego, lekarzy, lekarek, pielęgniarek, pielęgniarzy, ratowników, salowych, jest w tym najbardziej heroiczna. Na nich spoczywa ogromny ciężar ratowania życia i powstrzymania pandemii. Ich poświęcenie i nadludzki wysiłek nie może być niezauważony i niedoceniony.



Jednocześnie, w sektorze kultury toczy się inna walka, o przetrwanie artystów, realizatorów, techników i przedsiębiorstw. Zakaz spektakli, koncertów, wystaw, wszelkich imprez rozrywkowo-artystycznych, oznacza niemożność z dnia na dzień wykonywania pracy. A życie ot, tak nie może się zatrzymać!



Kultura jest absolutnie konieczna do życia. Teraz oglądamy koncerty i wystawy w internecie, wracamy do wspomnień z festiwali. Ktoś je wymyślił, ktoś je zagrał, ktoś je stworzył i nagrał. Sektor kultury i techniki estradowej przeżywa ogromny kryzys. Teatry, sale koncertowe, kluby, areny stanęły.



Dziesiątki tysięcy ludzi pracujących w kulturze nie są w stanie funkcjonować. Konsekwencje tego kryzysu pozostaną z nami na dłużej, poza ten moment gdy wyjdziemy z naszych domów, do pracy, do parku i na zakupy w galerii.



Akcja #LightTheSky jest wyrazem solidarności przede wszystkim z tymi, którzy są na pierwszej linii frontu- personelem medycznym. Jest też sposobem na zamanifestowanie dramatycznej sytuacji w technice estradowej.



Data 1 maja też nie jest przypadkowa, jest to święto pracy. "