10 najlepszych gier na konsole Playstation 4, które trzeba koniecznie przejść

Konkurencyjna cena, mocny hardware i świetne tytuły ekskluzywne to chyba najważniejsze czynniki brane pod uwagę podczas wyboru konsoli. Oczywiście w grę wchodzi jeszcze fakt, który sprzęt kupili nasi znajomi - w końcu nikt nie chce grać w gry online samemu lub w grupie nieznajomych.

10 najlepszych gier na Playstation 4

Jednak nie o tym jest to zestawienie. Przyglądamy się już samym grom przeznaczonym na wspomniane konsole, a konkretnie Playstation 4. Sprzęt zadebiutował na rynku w 2013 roku, a pod koniec listopada 2020 roku w sprzedaży pojawi się jego następca, czyli Playstation 5. Przyszedł więc dobry czas na zestawienie 10 najlepszych gier przeznaczonych jedynie na konsole od Sony. Kolejność jest przypadkowa.

1. The Last of Us Remastered (2014)

Oryginalna wersja gry była przeznaczona na Playstation 3, jednak (podobnie jak nadchodzące "The Last of Us Part II") niecały rok później produkcja pojawiła się również na nowszą wersję sprzętu. I bardzo dobrze, bo TLOU to jedna z najlepszych gier wszech czasów.

Opowieść o Joelu i Ellie wyciskała łzy, trzymała w napięciu, łapała za serce, a następnie to serce łamała. Twór piękny pod każdym względem i obowiązkowa pozycja dla każdego posiadacza konsoli Playstation 4. Czekamy na część drugą i serial od HBO:

2. God of War (2018)

Cała seria przygód boga wojny była dostępna ekskluzywnie na konsole Playstation. Jednak to reboot/kontynuacja na PS4 jest definitywnie najlepszą częścią franczyzy "God of War". Kratos powraca w roli głównej, ale tym razem w historii towarzyszy mu jego syn, Atreus.

Starożytną Grecję zostawiamy w tyle, przenosząc się do mitycznych krain znanych z mitologii nordyckiej - meduzy zamieniamy na wilkołaki, cyklopów zaś na trolli. Oddział Sony Santa Monica wykonał niesamowitą pracę i tchnął nowe życie w powoli upadającą serię. I chwała im za to, bo dali nam jedną z najlepszych gier tej generacji:

3. Marvel's Spider-Man (2018)

Twórcy growego "Spider-Mana" dali nam nie tylko najlepszą grę z Pajączkiem w roli głównej, ale jednocześnie dzieło będące najlepszym filmem o Peterze Parkerze. Nie będziemy używali popularnego mema związanego z tym, że "gra sprawia, że poczujecie się JAK Spider-Man", ponieważ to zostało już przewałkowane przez wszystkich dziennikarzy z branży gier.

Nie - to po prostu świetna gra wideo, z niesamowitą ścieżką dźwiękową, wspaniałą grą aktorską, zabawnymi dialogami i momentami łapiącą za serce fabułą. Do tego Playstation zrealizowało z okazji premiery "Spider-Mana" świetną kampanię reklamową inspirowaną superbohaterstwem Pajączka. Ta zachęcała nas do "bycia wspanialszymi". Coś pięknego:

4. Bloodborne (2015)

Jeżeli myśleliście, że kreatywność twórców "Dark Souls" i "Demon's Souls" została wyczerpana przez ich najpopularniejsze serie, to byliście w błędzie. From Software w 2015 roku pokazał światu "Bloodborne", które było jeszcze mroczniejsze i jeszcze bardziej krwawe od ich najpopularniejszej franczyzy. Nowa gra od Japończyków stawiała na szybkość w trakcie walki, czas reakcji i sprawność uników, zabierając im możliwość korzystania z tarcz na rzecz bardziej agresywnej postawy wobec przeciwników.

Gra zdobyła ogromne grono fanów, którzy wciąż oczekują od From Software kontynuacji "Bloodborne", które było powiewem świeżego powietrza w niezwykle popularnym gatunku "souls-like" zapoczątkowanym przez japońskie studio. Sequela niestety na razie się nie doczekaliśmy:

5. Horizon Zero Dawn (2017)

Okej - tutaj trochę naginamy prawdę, ponieważ "Horizon Zero Dawn" trafi w końcu na pecety latem 2020 roku. Nie zmienia to jednak faktu, że przez prawie 3 lata był tytułem przeznaczonym ekskluzywnie na konsole Playstation 4, dlatego jest brany pod uwagę w naszym zestawieniu.

Gra śmiało rywalizowała o tytuł najlepszej produkcji akcji z otwartym światem i elementami RPG w tej dekadzie (stanęła w szranki z m.in. "Wiedźminem 3"). Natomiast główna bohaterka "Horizon Zero Dawn" o imieniu Aloy szybko stała się jedną z maskotek Playstation, co też podkreśla wartość produkcji wśród fanów.. Tytuł nie był aż tak popularny, jak wymienione wcześniej gry, dlatego tym bardziej zachęcamy do nadrobienia zaległości:

6. Uncharted 4: Kres złodzieja (2016)

Długo wyczekiwane zakończenie przygód Nathana Drake'a od Naughty Dog na szczęście nie zawiodło. Ulubiony poszukiwacz przygód i skarbów znany z gier na Playstation pożegnał się z fanami w glorii i chwale, ponieważ "Uncharted 4" oferowało było najbardziej rozbudowaną i dopracowaną wersją przygód Drake'a.

Co tu dużo mówić - Uncharted w ciągu 10 lat stało się jedną z najważniejszych marek dla Playstation, a powodów dla takiego obrotu zdarzeń jest wiele. My po prostu polecamy zagrać i przekonać się o tym na własnej skórze.

7. inFAMOUS Second Son (2014)

Jeden z pierwszych tytułów ekskluzywnych z Playstation 4 zasłużył na obecność wśród najlepszych propozycji chociażby dlatego, że pokazywał nam moc i możliwości PS4. Gra pozostaje bardzo ładna mimo upływu lat, a efekty wizualne towarzyszące supermocom Delsina (głównego bohatera gry) wciąż potrafią zachwycić.

Oprócz tego przyjemny gameplay i spore możliwości destrukcji otoczenia nadal sprawiają radochę. Gra jest dostępna do kupienia w niskich cenach, więc zbyt dużo na nią nie wydacie, a naprawdę warto w nią zagrać:

8. Gran Turismo Sport (2017)

Czym byłoby Playstation bez swojej flagowej serii wyścigowej? Nawet nie chcemy o tym myśleć, dlatego cieszymy się, że Polyphony Digital i na PS4 przygotowało kolejną odsłonę Gran Turismo.

Seria od zawsze stawiała na jak najbardziej realistyczne podejście do jazdy samochodami, zatem przygotujcie się na pełne emocji i naprawdę trudne wyścigi po licencjonowanych torach na całym świecie.

9. Detroit: Become Human (2018)

Najnowsza gra Davida Cage'a (twórcy innych pozycji ekskluzywnych dla Playstation, jak "Heavy Rain", czy "Beyond: Dwie dusze") musiała się znaleźć w zestawieniu. Interaktywne filmy od Quantic Dream zawsze robiły wrażenie swoją grafiką i niezmiennie opowiadały ciekawe, a zarazem poważne historie.

Tym razem Cage wziął na warsztat dystopijną przyszłość, androidy i rozważania o tym, co tak naprawdę czyni nas ludźmi. Grę serdecznie polecamy, zwłaszcza fanom "Blade Runnera", czy "Black Mirror".

10. Death Stranding (2019)

Najnowsza gra w naszym zestawieniu była naprawdę długo wyczekiwana. Nic dziwnego - tajemnicze zwiastuny, intrygująca, a zarazem prześliczna strona wizualna produkcji, gwiazdorska obsada z Normanem Reedusem i Madsem Mikkelsenem na czele, a także nazwisko Hideo Kojimy budowało wśród fanów ekscytację. W końcu w 2019 roku gra trafiła do sprzedaży i była niekwestionowanym hitem.

Kojima tłumaczył, że chciał pokazać, jak ważne jest dla ludzkości tworzenie mostów, a nie ich burzenie. Te słowa nie zdobyły serc wszystkich graczy i gra otrzymała sporo nieprzychylnych ocen - często krytykowano ją za bycie "symulatorem chodzenia". Ile graczy tyle opinii - pewne jest jednak to, że "Death Stranding" zapisze się w kartach historii Playstation jako jeden z najważniejszych tytułów na konsole od Sony.