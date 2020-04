10 najlepszych strzelanek w historii gier wideo

Gatunek na dobre rozwinięty przez takie gry, jak "Doom", "Quake", czy Duke Nukem" jest jednym z najpopularniejszych typów gier wideo produkowanych obecnie. Niezliczona ilość klonów PUBG, czy Fortnite'a dominuje na rynku gier wideo i przynosi twórcom milionowe, czy nawet miliardowe zyski. Przyjrzyjmy się jednak 10 najlepszym produkcjom FPS, które były podwalinami dla popularności współczesnych shooterów (kolejność jest przypadkowa).

1. Halo 2 (2004)

Cofnijmy się 16 lat wcześniej, kiedy granie przez internet (zwłaszcza na konsolach) było jeszcze w fazie raczkującej. Amerykańskie studio Bungie robi jednak niesamowity postęp w tej kwestii otwarcie mówiąc, że w "Halo 2" najlepiej będzie się grało właśnie przeciwko innym graczom.

Najpopularniejsza gra w historii internetowej usługi Xbox Live pokazała, że strzelanki powinno się robić przede wszystkim dla trybu wieloosobowego i ten trend zapoczątkowany właśnie przez "Halo 2" utrzymuje się do dziś. Niewątpliwie pomogło w tym również to, że gra była po prostu świetnie wykonana:

2. Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)

Przykład z "Halo 2" wzięli twórcy "Call of Duty", którzy po świetnym "Call of Duty 2" mieli problem z jego kontynuacją i po premierze COD3 znaleźli się na rozdrożach - czy dalej kontynuować brnięcie w czasy II Wojny Światowej, czy może spróbować czegoś innego. Infinity Ward postanowiło zaryzykować i postawiło na strzelankę w czasach współczesnych z epicką kampanią i rozbudowanym trybem sieciowym.

Ryzyko się opłaciło, a "Modern Warfare" sprzedawało się jak świeże bułeczki, powodując, że wszyscy twórcy strzelanek w tamtym czasie postanowili podążyć ich tropem. Do dziś, COD4 pozostaje jednym z najlepszych FPS-ów w historii. W sprzedaży jest odnowiona wersja przeznaczona na pecety i konsole Playstation 4 oraz Xbox One, więc bezproblemowo można nadrobić, jeżeli nie graliście w ten klasyk:

3. Far Cry 3 (2012)

Nie samą wojną człowiek żyje, dlatego tym razem przenosimy się na tropikalną wyspę przejętą przez bandytę psychopatę, niejakiego Vaasa Montenegro. Produkcja Ubisoftu pokazała, jak powinny wyglądać strzelanki pierwszoosobowe z otwartym światem, bogatym ekosystemem i różnymi aktywnościami pobocznymi.

Twórcom udało się również wykreować jednego z najbardziej charakterystycznych i lubianych złoczyńców w historii branży w postaci wspomnianego Vaasa. Michael Mando wspiął się na szczyty swoich umiejętności z łatwością kreując przerażającego, ale łatwego do polubienia antagonistę. Sukces "Far Cry 3" zachęcił też twórców do tego, by każda następna część ich serii była niemalże identyczna, zmieniając jedynie miejsce rozgrywania się akcji. To tylko pokazuje, jak ważny dla całego gatunku FPS-ów jest ten tytuł.

4. Quake (1996)

Produkcja jest właściwie początkiem e-sportu. To właśnie w rozgrywkach w "Quake" pierwszy raz użyto niesławnego "campingu" jako określenia ukrywania się przed wrogami i zabijaniu ich z daleka. Gra dawała możliwość bunny-hoppingu i strafingu, który dzisiaj jest jednym z najważniejszych elementów grania w sieciowe strzelanki.

Listę nowości, które dziś uznajemy za standard moglibyśmy ciągnąć dalej. Jedno jest pewne - wpływ "Quake'a" na rozwój gatunku jest ogromny. Zwłaszcza w aspekcie grania wieloosobowego. To klasyk, bez którego nie byłoby obecnie większości pozycji na tej liście:

5. Counter Strike: Global Offensive (2012)

Odpowiedzialny za Steama Valve był niegdyś uznawany za jedno z najlepszych studiów tworzących gry wideo. Twórcy trafili na prawdziwą żyłę złota, kiedy w 2012 roku wydali CS:GO. Najpopularniejszy stricte-FPS w historii musiał się tutaj znaleźć.

Mikrotransakcje za zmiany kosmetyczne w grach, wielkie turnieje z nagrodami o wartości kilku milionów dolarów - CS:GO jest niekwestionowanym fenomenem i pionierem we współczesnym e-sporcie, który wciąż przyciąga dziesiątki tysięcy graczy codziennie. Czy gra ma najlepszą grafikę na świecie? Definitywnie nie. Najlepszą mechanikę strzelania? Też nie. Ale ma w sobie coś, co pozwala mu na bycie na tej liście:

6. Bioshock Infinite (2013)

Seria "Bioshock" ma wszystko, co jest potrzebne do bycia klasykiem - rozpoznawalny klimat i styl, świetną muzykę, niesamowity scenariusz i genialny gameplay. Właściwie na liście mogłaby się znaleźć każda część serii, ale my zdecydowaliśmy się na umieszczenie "Infinite". Jest w historii Bookera i Elizabeth po prostu coś urzekającego.

Przy okazji jest też najmniej straszna ze wszystkich innych. To też ważny aspekt, jeżeli podobnie jak my nie lubicie się bać:

7. Battlefield: Bad Company 2 (2010)

Trudno jest wybrać najlepszą grę z tak popularnej i bogatej serii, jak "Battlefield". Nasze serce ma jednak "Bad Company 2". Gra ma nie tylko jedną z najlepiej zagranych kampanii dla jednego gracza w historii strzelanek (zwłaszcza w polskiej wersji językowej, gdzie główne role zagrali Cezary Pazura i Mirosław Baka), ale także świetny tryb multiplayer, który zawierał dość zaawansowany system niszczenia otoczenia.

Przede wszystkim był wyznaczeniem kierunku dla 3 kolejnych odsłon "Battlefield", które przetransformowały się we współczesne strzelanki rywalizujące bezpośrednio z "Call of Duty":

8. Overwatch (2015)

Ech, pamiętacie te czasy, kiedy Blizzard nie był w stanie popełnić błędu i wszystko, co wydawali było przebojem? My też za nimi tęsknimy. Na szczęście wciąż funkcjonuje i dobrze działa ich największe dzieło ostatnich lat, czyli sieciowa strzelanka "Overwatch", w której mamy do dyspozycji ponad 30 bohaterów.

Ma nie tylko świetną mechanikę, ale również bardzo interesujący świat przedstawiony, na bieżąco rozbudowywany przez samych twórców w różnych komiksach i krótkich filmikach wrzucanych na YouTube'a. Oprócz tego charakterystyczna oprawa wizualna i wyraziste postaci pomagają się na stałe wciągnąć w potyczki z innymi graczami. "Overwatch" po prostu i aż Blizzard w najlepszej formie, dlatego zasługuje na miejsce na tej liście:

9. Half-Life 2 (2004)

To oczywiste, że jedna z najlepszych gier wszech czasów pojawi się na liście najlepszych strzelanek. Dzieło Valve przekracza gatunki i wspina się na wyżyny możliwości artystycznych w grach wideo. Szkoda marnować czasu na zachwyty wobec tej produkcji - po prostu w nią zagrajcie:

10. DOOM Eternal (2020)

Dla tych, którzy już się pieklili, że na liście nie ma żadnej odsłony "Dooma" - spokojnie. Klasyczna seria przeszła zmartwychwstanie w 2016 roku, kiedy to na pecetach i konsolach nowej generacji pojawił się "DOOM". Gra zebrała świetne recenzje i została uznana za jedną z najlepszych strzelanek dla pojedynczego gracza w ostatnich latach.

Jak zatem sprawić, by świetna gra była jeszcze lepsza? Cóż, cytując klasyka: zrobić ją jeszcze większą, jeszcze lepszą i jeszcze bardziej kozacką. Tej maksymy trzymali się twórcy "DOOM Eternal", który podkręcili tempo rozgrywki, wprowadzili jeszcze więcej broni i przeciwników, a potem wcisnęli do produkcji jeszcze bardziej metalowy soundtrack. "DOOM Eternal" jest baletem nienawiści i pocisków w rytmie odgłosów karabinów i ciężkiego metalu prosto z piekła. Cudo:

I dodatek na koniec: