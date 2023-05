Czujesz się geniuszem? Oto 10 znaków, że jesteś inteligentniejszy niż inni

Wszyscy czujemy, że jesteśmy ponadprzeciętni i inni niż reszta. Często widzimy to, czego inni nie widzą i mamy unikalne talenty. Teoretycznie nie możemy być wszyscy lepsi, niż reszta, bo na którymś pułapie musi ustalić się ludzka zwyczajność. Mimo to nie chcemy tego przyjąć do świadomości.

Ale może coś jest na rzeczy? Jak poznać, że faktycznie to nas cechuje szczególna inteligencja? Eksperci z portalu Healthline stworzyli listę cech, po których da się poznać, że wyróżniamy się na tle otoczenia. Sprawdź listę i sam oceń, czy zaliczasz się do tego elitarnego grona.

1. Jesteś empatyczny

Umiejętność empatycznego podejścia do życia, czyli takiego, w którym umiemy postawić się w sytuacji innych ludzi, jest kluczowym elementem inteligencji emocjonalnej. Umiejętność rozumienia i wyrażania uczuć w zdrowy i produktywny sposób jest cechą osoby inteligentnej.

Zrozumienie swoich własnych emocji jest jedynie pierwszym krokiem. Rozeznania w stanach emocjonalnych innych osób jest wyższą szkołą jazdy i nie każdy jest w stanie osiągnąć te zdolności interpersonalne. Chodzi o „czytanie” mowy ciała i zachowania drugiej osoby, a także o akceptację różnych od własnych doświadczeń życiowych.

2. Cenisz samotność

Osoby, które potrzebują dużo czasu na naładowanie baterii w samotności, często uważane są za bardziej inteligentne. Badanie Trusted Source z 2016 roku, na które powołuje się Healthline, wykazało, że istnieje korelacja pomiędzy introwersją a inteligencją. Takie osoby wolą spędzić czas bawiąc się abstrakcyjnymi ideami we własnym umyśle i rozważając problemy, które zdają się nieinteresujące dla ich otoczenia.

Co więcej, ludzie inteligentni czują się mniej zadowoleni z życia, gdy spędzają za dużo czasu w towarzystwie innych osób. Przez to mają mniej przyjaciół i sprawiają wrażenie odludków. Nie oznacza to jednak, że to osoby nastawione wrogo do innych. Po prostu, gdy spędza się czas wśród ludzi, ma się go mniej na realizację własnych pomysłów i zainteresowań.

3. Masz silne poczucie własnej wartości

Cechą świadczącą o inteligencji jest również samoświadomość, czyli zrozumienie, czego potrzebujesz w swoich interakcjach z innymi. Chodzi również o zrozumienie swoich własnych zdolności, wartości życiowych, celów i pragnień, a także definiujących cię cech.

Silna tożsamość sprawia, że czujesz się bezpiecznie, znasz swoje umiejętności i dokonujesz wyborów w zgodzie z samym sobą. Działanie w ten sposób świadczy o wysokiej inteligencji i cechuje ludzi pewnych siebie. Ważne jest, aby znać siebie lub podążyć ścieżką do większej samoświadomości.

4. Zawsze chcesz wiedzieć więcej

Być może proste wyjaśnienia nigdy cię nie satysfakcjonują. Lubisz czytać, tworzyć i poznawać inne języki i kultury. Osobę inteligentną cechuje to, że zadaje przemyślane pytania, które docierają do sedna problemu, spędza godziny na zagłębianiu się w czeluście internetu, aby odkryć nowe zainteresowania.

Ta ciekawość może również przejawiać się jako zainteresowanie życiem i doświadczeniami innych. Ważna jest zarazem otwartość umysłu i gotowość do kwestionowania własnych przekonań. Ogólnie rzecz biorąc ciekawość, we wszystkich swoich formach, wydaje się być ściśle związana z inteligencją.

5. Obserwujesz i zapamiętujesz

Jesteś często chwalony za twoje zdolności do obserwacji? Nie chodzi o to, żeby być ojcem Mateuszem, ale zauważanie tego, czego nie widzą inni, może świadczyć o wyższej niż przeciętna inteligencji.

W rzeczywistości zdolność dostrzegania i obserwowania może odnosić się do różnych rodzajów inteligencji. Jeśli masz dobre oko do wzorców i szablonów, to mówimy o inteligencji przestrzenno-wizualnej. Jeśli masz świetną pamięć do rzeczy, które czytasz lub słyszysz, to możesz poszczycić się inteligencją werbalno-językową. Podobnie jeśli przejawiasz głębokie zrozumienie natury i otaczającego nas świata, to cechujesz się tzw. inteligencją przyrodniczą.

6. Masz dobrą pamięć ciała

Inteligencja może pojawić się również w kontekście fizycznym. Może nie potrafisz wyjaśnić, jak dostać się do konkretnej restauracji, ale twoje ciało zwyczajnie zna drogę, nawet jeśli od lat nie byłeś w tej części miasta. Podobnie zdarza ci się, że zapamiętasz skomplikowany układ taneczny za pierwszym lub drugim razem.

W ten sposób wykazujesz wysoką inteligencję kinestetyczną, która decyduje o twojej zręczności i koordynacji. Osoba inteligentna w ten sposób łatwo zapamiętuje wzorce ruchowe i z łatwością je powiela. Często przekłada się to na wyniki w sporcie czy w innych zajęciach wymagających wysokiej koordynacji ruchowej.

7. Jesteś zdolny do adaptacji

Życie nie zawsze jest proste, a niektórym osobom łatwiej jest stawić czoła złożonym zwrotom akcji niż innym. Adaptacyjność, czyli zdolność do łatwej adaptacji do zmiennych warunków, jest kluczowym elementem inteligencji. Adaptacyjność opisuje twoją zdolność przystosowania się do nowych sytuacji lub zmieniających się wydarzeń. Ta cecha może również łączyć się z odpornością, czyli zdolnością do wychodzenia z przeciwności losu.

Nawet jeśli sprawy nie układają się tak, jak sobie tego życzyłeś, szybko się podnosisz i jesteś gotowy do dalszych prób. To właśnie podkreśla twoją inteligencję, zwłaszcza, jeśli z poczuciem humoru radzisz sobie z przeciwnościami losu. Tak, mowa o czarnym humorze, który na ogół idzie w parze z wyższą inteligencją. Zresztą samo poczucie humoru jest kojarzone z kreatywnością i abstrakcyjnym myśleniem.

8. Masz talent do utrzymywania pokoju

Silne umiejętności interpersonalne również wskazują na inteligencję. Jeśli jesteś dobry w rozwiązywaniu konfliktów, to cechujesz się swego rodzaju kreatywnością i zdolnością do poszukiwania rozwiązań. Łączy się to z inteligencją, ponieważ wymaga odczytywania mowy ciała, empatii, zadawania dobrych pytań i umiejętności do opracowania strategii.

Nie musi to oznaczać, że z miejsca jesteś geniuszem, jeśli jesteś mediatorem. Jednakże rozwiązywanie konfliktów, np. pomiędzy kolegami czy w pracy, wymaga od człowieka sporej pracy umysłowej i pewnego talentu.

9. Masz tendencję do martwienia się lub kompletnej beztroski

To być może jedna z najbardziej zaskakujących pozycji na tej liście, ponieważ z pozoru zdaje się czymś, czego chcemy uniknąć. I tak rzeczywiście jest, niemniej ten właśnie lęk przed drobnostkami świadczy o tym, że myślisz nieszablonowo i próbujesz przygotować się nawet na mało prawdopodobne scenariusze.

To jak w szachach – planujesz kilka strategii co do joty, żeby uprzedzić każdy ruch, ale z łatwością odrzucasz te, które nie urzeczywistniły się na szachownicy. Według ekspertów z Healthline, badania z 2015 roku potwierdzają związek między inteligencją werbalną a tendencją do martwienia się. Warto pamiętać, że lęk jest czymś, co nie bez powodu wykształciło się podczas ewolucji – pomaga rozpoznać niebezpieczeństwo i na nie zaregować.

Może być jednak kompletnie odwrotnie. Wiele osób inteligentnych jest w stanie zidentyfikować, które ze scenariuszy są tak mało prawdopodobne, że nie warto nad nimi ślęczeć. Po prostu wysoce inteligentni ludzie mogą nie spędzać dużo czasu na stresowaniu się rzeczami, o których wiedzą, że ich wystąpienie jest prawie niemożliwe.

10. Masz zwierzaka

Jeśli nie spełniasz tego punktu, nie przejmuj się! Posiadanie zwierząt domowych jest często zależne od wielu czynników, nie tylko od twojej inteligencji. Niemniej zdaje się, że posiadanie zwierzaczka ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne większości właścicieli. Opiekunowie zwierząt często łatwiej radzą sobie ze stresem i czują się mniej samotni. Mówienie do swojego futrzanego przyjaciela może pomóc w wyładowaniu frustracji lub lepszego zrozumienia swoich emocji.

A teraz wspaniałe wieści dla kociarzy! Healthline przytacza badanie z 2017 roku, w którym wykazano, że aż 66 proc. uczestników, którzy posiadali koty, wykazywało wyższą inteligencję, niż inni probanci. Natomiast właściciele psów wykazywali cechy ludzi nad wyraz życzliwych, ciepłych i społecznych.

Wiesz już, czy jesteś geniuszem?

Jeśli masz wyciągnąć jeden wniosek z tego tekstu, to taki, że jest wiele sposobów na mierzenie inteligencji. Nie chodzi tylko o wiedzę książkową, a bardziej subtelne rzeczy, które wykraczają nawet poza proste testy IQ. Tak samo nie przejmuj się, jeśli nigdy nie brylowałeś w szkole – odlatywanie myślami do odległych światów, zabawa z rówieśnikami czy szkicowanie w zeszycie świadczą przecież o cechach osoby inteligentnej!

Po więcej informacji zachęcamy was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.