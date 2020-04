100 lat temu, dzięki polskiej księżnej, udało się zatrzymać epidemie cholery i tyfusu. Czy te zasady pomogą nam teraz?

Księżna Daisy von Pless zajęła się problemem ekologii w czasach, kiedy nikt o niej nie myślał. Przeczytaj niezwykłą historię dzielnej kobiety!

Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless, nazywana również Daisy Hochberg von Pless lub krótko Daisy von Pless urodziła się 28 czerwca 1873 w zamku Ruthin w hrabstwie Denbighshire w Walii. Była księżną pszczyńską, hrabiną von Hochberg, baronową na Książu i panią na zamku Książ w Wałbrzychu oraz Zamku w Pszczynie.

Jednak przede wszystkim księżna Daisy była pierwsza w Polsce ekologiczną aktywistką, której wielu ludzi zawdzięcza zdrowie i życie.

Księżna Daisy von Pless, słynna pani na Książu poznała przyczynę chorób i epidemii dziesiątkujących ludność Wałbrzycha na przełomie XIX i XX wieku. Postanowiła podjąć walkę z zatruciem naturalnego środowiska i tym samym stała się pierwszą ekologiczną aktywistką w Polsce.

Na początku XX wieku mieszkańców dawnego Wałbrzycha nawiedzały liczne choroby i epidemie. Okoliczni mieszkańcy umierali masowo a lokalne władze i cesarz niemiecki zupełnie nie interesowali się ich losem. Na Dolny Śląsk stale powracały epidemie cholery i tyfusu, z którymi księżna Daisy postanowiła się osobiście rozprawić.

Księżna odkryła, że do przepływającej przez Wałbrzych rzeki Pełcznicy spływają wszystkie odpady fabryczne i kloaczne. Na brzegach rzeki powstały robotnicze osiedla, a liczba ich mieszkańców sięgała niemal stu tysięcy. Z czasem Pełcznica stała się obrzydliwym ściekiem, a potworny odór docierał nawet do pałacu.

Księżna zleciła prywatne śledztwo. Zatrudnieni przez nią ludzie zbadali sprawę i odkryli, że kopalnie i fabryki także wpuszczają do rzeki swoje ścieki.

Tymczasem mieszkający nad brzegiem rzeki ludzie czerpią z niej wodę do picia. Księżna skierowała do władz protest i wymusiła urzędową inspekcję.

Inspekcja potwierdziła, że zatruta woda jest powodem wciąż powracających epidemii cholery i tyfusu, zbierających śmiertelne żniwo.

Dzielna aktywistka nie dał za wygraną i kolejno interweniowała u władz we Wrocławiu, następnie przed rządem pruskim w Berlinie, aby w końcu zwrócić się do samego cesarza, opisując szczerze stan sanitarny Wałbrzycha.

"

Tysiące ludzi żyje w norach, pozbawionych wszelkich urządzeń koniecznych do życia, zmuszonych do stawiania ubikacji, a raczej nędznych "prewetów" nad brzegami potoków i rzeki, powodując zatrucie wody niezbędnej do picia, jak również do mycia "