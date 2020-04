1000 złotych od państwa na wakacje w ramach walki z kryzysem w branży turystycznej?

Według relacji Semeniuk, spotkania ministerstwa z reprezentantami branży turystycznej trwają już od ponad miesiąca. Ta została bardzo dotknięta przez epidemię koronawirusa. Jednym z sugerowanych środków pomocy jest wprowadzanie bonów turystycznych o wartości 1000 złotych.

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad wprowadzeniem bonu na podróże

Jak Olga Semeniuk wyjawiła w rozmowie z Radiową Trójką:

" Opracowujemy z Polską Organizacją Turystyczną program bonów o wartości tysiąca złotych, który będzie można wydać na wycieczkę lub inne wydarzenie związane z turystyką "

Na razie nie wiadomo, kto mógłby takie bony otrzymać. Warto zaznaczyć, że nie jest to jedyna branża, która dostanie pomoc od państwo - podobnie będzie m.in. z lokalami gastronomicznymi, płacącymi wysoki czynsz:

" Tutaj też będziemy próbowali zastrzyki finansowe przygotować. "

Wiceminister rozwoju została też zapytana o to, czy w optymistycznej wersji bony turystyczne zostaną wprowadzone w drugiej połowie roku. Semeniuk stwierdziła wówczas, że "byłaby to bardzo optymistyczna wersja". Zaznaczyła też, że bardzo im zależy na tym, by do inicjatywy nie musiały dokładać firmy turystyczne.

Projekt potwierdziła również minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, która w rozmowie z Radiem Zet przyznała, że roboczo zwane "1000 plus" jest w "zaawansowanej fazie koncepcyjnej":

" Śpieszy nam się z tym projektem w stopniu umiarkowanym. Chcemy być gotowi na początek maja, aby w czasie, kiedy Polacy zaczną powracać do normalnego życia, ten projekt był gotowy. "