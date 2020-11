101-latka przeszła hiszpankę i dwa razy koronawirusa. "Nadzwyczajny hart ducha"

Od kilku miesięcy pandemia koronawirusa zbiera śmiertelne żniwo na całym świecie. Choroba dotyka każdego, niezależnie od wieku jednak osoby starsze często przechorowują go znacznie gorzej niż ludzie młodzi. Symptomy i choroby współistniejące, które towarzyszą zakażeniu koronawirusem u starszych, znacznie utrudniają leczenie.

101-latka przeszła hiszpankę i dwa razy koronawirusa

Seniorzy obarczeni są dużym ryzykiem ciężkiego przebiegu zakażenia koronawirusem. Można się u nich spodziewać niebezpiecznych powikłań, a nawet śmierci. Na szczęście istnieją wyjątki od reguły.

Choć najwięcej ofiar Covid-19 jest wśród seniorów, to nawet w tej grupie wiekowej nie brakuje ozdrowieńców. Od kilku dni włoska prasa opisuje nieprawdopodobny wręcz przypadek 101-letniej kobiety, nazywanej "Babcią Marią".

Sędziwa staruszka mieszka w Lombardii, i jak się okazuje, już po raz drugi pokonała koronawirusa, a w dzieciństwie przeszła grypę hiszpankę.

Jest to jeden z nielicznych takich przypadków na świecie.

- podkreślił szef władz regionu Attilio Fontana, pozdrawiając wyleczoną kobietę.

Nadzwyczajny hart ducha! Gubernator Lombardii

"Babcia Maria" przyszła na świat w 1919. Jako dziecko przeżyła epidemię grypy hiszpański, na którą się rozchorowała.

Jak donosi dziennik "Corriere della Sera" ponownie zakażenie stwierdzono u staruszki we wrześniu 2020. Miała wtedy lekką gorączkę, jednak ze względu na wiek trafiła do szpitala. Gdy go opuszczała, zażyczyła sobie risotto i polenty, czyli popularnego na północy dania z mąki kukurydzianej.

To nie jedyny taki przypadek

W kwietniu 2020 106-letnia Connie Titchen, po trzech tygodniach walki z koronawirusem, zdrowa opuściła szpital w Birmingham. W październiku 99-letnia Hiszpanka pokonała koronawirusa zalewie w siedem dni. Mamy też polski akcent. W kwietniu 96-latka z Wrocławia pokonała chorobę, będąc hospitalizowana zaledwie 12 dni w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego.

Inna poruszająca historia wydarzyła się niedawno w Indiach. Jak informuje serwis internetowy dziennik "The Indian Express", Brytyjczyk Ian Jones trafił do szpitala po tym, jak został ukąszony przez kobrę w wiosce niedaleko indyjskiego miasta Dźodhpur. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że mężczyzna wcześniej przeszedł w Indiach Covid-19, malarię i dengę.

