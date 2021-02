Jak podaje FOX 5 San Diego, 13-letnia dziewczyna z Kalifornii zabiła 2 mężczyzn w wyniku ucieczki przed policją. Nastolatka skradła samochód własnej matce. Historia skończyła się tragicznie.

13-latka potrąciła 2 bezdomnych śpiących w krzakach. Obaj nie żyją

Nie wiadomo dlaczego, ale nastolatka postanowiła ukraść własnej matce samochód. Nie miała farta, bo zatrzymał ją policjant z powodu przekroczenia drogowego. Funkcjonariusz nie wiedział, że w środku za kierownicą siedzi 13-latka z miasta Vista. W pojedźcie znajdowała się jeszcze jedna nieletnia dziewczyna.

Gdy policjant podszedł do samochodu, dziewczyna odjechała, ale straciła panowanie nad pojazdem, zjechała z drogi i wjechała w krzaki. Policjant zatrzymał obie dziewczyny i ostatecznie wróciły one do rodziców.

Okazało się, że w krzakach spało 2 mężczyzn. Niestety samochód w nich uderzył - jeden zmarł na miejscu, drugi w szpitalu. Mężczyźni nie zostali na razie zidentyfikowani, prawdopodobnie byli bezdomni. Nie wiadomo, czy 13-latka usłyszy zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci 2 osób.