Niejedna osoba próbuje szczęścia w grze Lotto licząc na to, że się szybko wzbogaci, rzuci pracę i wyda górę pieniędzy na dom, samochód, podróże i inne zachcianki. Prawdopodobieństwo wygranej jest bardzo małe, ale komuś się jednak udaje. Ta jednak historia jest rzeczywiście niesamowita, bo pewnemu matematykowi udało się 14 razy wygrać w Lotto.

14 razy wygrał w Lotto. Wygrał 30 mln dolarów, ale i tak ogłosił upadłość

O historii Stefana Mandela napisał portal o2.pl. Matematyk z Rumunii postanowił przechytrzyć system loterii i udało się to mu zrobić aż 14 razy. W sumie zdobył 30 milionów dolarów, ale ostatecznie ogłosił upadłość w 1995 roku.

Zacznijmy zatem od początku - matematykowi bardzo zależało, by wyjechać z Rumunii i wpadł na pomysł, jak wykorzystać swoje umiejętności, aby się wzbogacić. Matematyk opracowywał system, dzięki któremu miał zdobyć drugą co do wielkości nagrodę w Rumunii. Dzięki jego formule otrzymywał 5 liczb i odgadywał 6. Po zdobyciu pierwszej wygranej postanowił wyjechać z Rumunii i przeniósł się do Down Under w Australii.

Jedna wygrana mu nie wystarczyła i zaczął doprecyzowywać system do australijskiej loterii oraz szukać inwestorów, którzy inwestowali w losy, których było więcej niż w rumuńskiej loterii. Plan wypalił i Mandela wygrał jeszcze 12 razy, co oczywiście nie spodobało się organizatorom loterii, którzy zaczęli wprowadzać zasady uniemożliwiające dalszą grę matematykowi.

Mandela przerzucił się zatem na Stany i przekonał 2500 australijskich inwestorów do kupna losów. W 1922 roku matematyk został zaciągnięty do sądu, gdy wraz z inwestorami wykupili wszystkie losy. Ostatecznie Mandela ogłosił w 1995 roku bankructwo.