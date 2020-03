16-latek wrzucił do sieci herb miasta z tęczą. Sąd zajmuje się sprawą znieważenia symbolu państwowego

Orientacja seksualna i jej wpływ na tradycyjne polskie wartości stała się tematem ożywionych dyskusji w wielu miejscowościach w Polsce. Samorządu przyjmują uchwały, nazywane chwytliwie „strefami wolnymi od LGBT”, w których wyrażają sprzeciw szerzeniu „ideologii LGBT” jako wywołującej destrukcję polskiego społeczeństwa.

Przed wjazdami do miejscowości, które zdecydowały się zadeklarować niechęć do „ideologii LGBT”, zaczęły pojawiać się tabliczki ostrzegające osoby o odmiennej od heteroseksualnej orientacji. Jak się okazało, była to prowokacja artystyczna jednego z aktywistów.

Protesty przeciwko uchwałom pojawiały się także w sieci. 16-letni Janek na wieść o przyjęciu przez Jordanów uchwały „w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych” przerobił w programie graficznym herb miejscowości, dodając do niego tęczę.

Po zgłoszeniu sprawy przez burmistrza miasta sprawą znieważenia symboli państwowych zajął się sąd.

Tęcza w herbie znieważeniem symboli państwowych. Sprawą 16-letniego grafika zajmuje się sąd

W odpowiedzi na oskarżenia nastolatek przyznał, że przeróbka powstała jako bezpośrednia reakcja na uchwałę przyjętą przez Jordanów.

" Chciałem pokazać, że warto kochać się bez uprzedzeń i wzajemnie szanować. "

Rozpatrzeniem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa zajmowała się Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej, która ze względu na niepełnoletność podejrzewanego o naruszenie art. 137. kodeksu karnego postanowiła przekazać materiały do Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, Wydziału Rodzinny i Nieletnich.

To on zdecyduje czy i ewentualnie jaka kara spotka nastolatka. W 2018 roku prokuratura nie doszukała się przestępstwa w grafikach orła na tle tęczy.

