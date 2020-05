18 maja 2020 wracają egzaminy na prawo jazdy. Zakaszlesz lub kichniesz – wylatujesz

Koronawirus pokrzyżował wiele życiowych planów. Gdyby nie epidemia, maturzyści zmagaliby się właśnie z egzaminami dojrzałości, a walka o prezydenturę wkraczała w ostatnią fazę.

Zamrożenie gospodarki i wprowadzenie izolacji społecznej sprawiło, że funkcjonować przestało wiele urzędów i ośrodków, uniemożliwiając załatwienie ważnych dla obywateli spraw.

Odwołano między innymi terminy przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, co dotknęło tysiące młodych ludzi chcących otrzymać uprawnienia do kierowania pojazdami. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego ogłosił, że wraca do działania – trzeba jednak liczyć się z możliwością niedopuszczenia do zdawania ze względu na podejrzenie złego stanu zdrowia.

PORD wraca do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. Kaszel lub katar dyskwalifikuje

Zapisy na egzaminy PORD będzie przyjmować od 11 maja 2020, sprawdziany teoretyczne i jazdy na mieście rozpoczną się tydzień później. Osoby, które miały wyznaczony termin odwołany z powodu epidemii mogą ustalić datę telefonicznie, pozostali proszeni są o skorzystanie z zapisów online.

PORD podkreśla, że z powodu COVID-19 wprowadzono nowe zasady przeprowadzania egzaminów: zdającym na wejściu będzie mierzona temperatura, egzaminatorzy będą też mogli wykluczyć osobę, która będzie stwarzać podejrzenie zainfekowania koronawirusem SARS-CoV-2.

" W przypadku temperatury powyżej 37,5 stopni w dwóch wykonanych po sobie pomiarach lub stwierdzenia przez pracownika PORD, iż osoba przystępująca ma objawy kaszlu, kataru lub wykazuje inne oznaki złego samopoczucia, a także w sytuacji odmowy poddania się sprawdzeniu wysokości temperatury, pracownik PORD może odmówić przyjęcia danej osoby na egzamin. "

Egzaminy teoretyczne będą odbywać się w mniejszym gronie, po każdej turze sprzęt ma być dezynfekowany, a sale wietrzone. Podobne środki ostrożności przewidziano także dla samochodów wykorzystywanych do testowania przyszłych kierowców.

