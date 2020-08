19-letni gwiazdor YouTube’a zginął w przedziwnych okolicznościach

Landon Clifford i Camryn Clifford to para nastolatków, która spotykała się ze sobą od 2015 roku. W listopadzie 2017 roku postanowili założyć własny kanał na YouTubie, w którym opowiadali o swoim życiu. W pierwszym wideo kanału „Cam&Fam” podzielili się materiałem z imprezy, podczas której dziewczyna dowiadywała się o płci ich wspólnego dziecka. Od tego czasu ich kolejne nagrania ogląda średnio ponad 1,2 mln użytkowników YouTube’a.

Nastolatkowie pokazywali nietypowe „normalne życie”

Para nastolatków nie kryła się bowiem z tym, że w tak młodym wieku bierze ślub, a następnie, że zostanie rodzicami. W październiku 2019 roku para ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka.

Teraz okazuje się, że sielanka państwa Clifford dobiegła końca. W najnowszym poście na kalane „Cam&Fam” dziewczyna mówi, że Landon od 13 sierpnia przebywał w szpitalu po tajemniczym wstząśnieniu mózgu, które całkowicie go sparaliżowało.

Nieznane są przyczyny „kontuzji mózgu”, o które pisze na Instagramie dziewczyna. Wiadomo jedynie, że w nocy z 19 na 20 sierpnia chłopak zmarł.

„Zmarł, ratując życie innym”

W poście, który pojawił sie w portalu społecznościowym Instagram, czytamy, że po śmierci organy chłopaka zostały przekazane najbardziej potrzebującym.

" „Zmarł, ratując życie innym” – napisała Camryn na Instagramie. "

Dodała, że decyzja o donacji organów pochodziła od Landona, który był „kochającym, współczującym, zmyślnym, miłym i delikatnym człowiekiem”, dlatego zawsze myślał o innych.

Dziewczyna zdradziła, że jedyne o czym teraz myśli to to, by ich dwie dziewczynki wiedziały, jak bardzo ojciec je kochał. Równocześnie materiał na portalu The U.S Sun zdradził, że na stronie crowdfundingowej GoFundMe udało się zebrać ponad 10 tys. dolarów na pomoc wdowie i jej rodzinie.

Źródło: The U.S Sun, Just Jared