Epidemii koronawirusa towarzyszą liczne teorie spiskowe. Nowy patogen spowodował lawinę plotek i głupich domysłów, które każdego dnia pojawiają się w mediach a przekazywane z ust do ust, nabierają mocy miejskich legend.

19 najbardziej absurdalnych teorii spiskowych dotyczących koronawirusa

1. Wirusa „wyniósł” przypadkowo z The National Bio-safety Laboratory w Wuhan zarażony nim strażnik. Przypomina to teorię spiskową z 1983 roku, według której wirus HIV został stworzony w laboratorium medycznym w Fort Derrick w stanie Maryland, by wyeliminować mniejszości seksualne.

2. Zakażenie koronawirusem można leczyć wlewami z perhydrolu. To teoria biznesmena promującego nienaukowe metody „leczenia” Jerzego Zięba, który zalecał niedawno w swoim streamie na Facebooku, podanie pacjentom kroplówek z 30% roztworu nadtlenku wodoru.

3. Koronawirus to broń biologiczna w zależności od wersji: wyhodowali ją Amerykanie, Chińczycy lub Rosjanie. Ma służyć osłabieniu Chin, wojnie z Rosją, osłabieniu USA, wzmocnieniu Chin lub wspólnej walce USA, Izraela, Wielkiej Brytanii z Chinami.

4. Koronawirus ma służyć zredukowaniu przeludnienia ziemi i został stworzony przez ekologów, którzy w ten sposób chcą ratować planetę. Oczywiście osoby działające na rzecz środowiska (na czele z Gretą Thunberg i jej rodziną) zostały już dawno zaszczepione.

5. Paczki i towary z Chin przenoszą koronawirusa.

6. Albańczycy są genetycznie odporni na wirusa. W tym przypadku nie wiadomo czy chodzi o rdzennych mieszkańców tego kraju, czy wystarczy się tam po prostu przeprowadzić i przyjąć obywatelstwo.

7. Koronawirus został wymyślony, aby zmusić ludzi do szczepień i kontroli przez sieć 5G. Szczepionki w rzeczywistości, zamiast uodparniać na nieistniejącego koronawirusa, będą zawierały nanocząsteczki, pozwalające na kontrolę umysłu poprzez aktywowanie sieci 5G.

8. Koronowirus jest walką skierowaną przeciw antyszczepionkowcom. Epidemia koronawirusa to kłamstwo mające na celu wprowadzeniu stanu wojennego, który pozwoli władzy szczepić na siłę dzieci, wbrew woli rodziców.

9. Wystarczy się spryskać spirytusem, że się nie zarazić koronawirusem.

10. W wyeliminowaniu ryzyka zakażenia wystarczy do wanny wrzucić kostkę dezynfekującą do WC lub wlać pół szklanki środka dezynfekującego w płynie i wziąć kąpiel w gorącej wodzie.

11. Suplementacja ogromnych ilości witaminy C i tabletek z cynkiem pomoże nam się zabezpieczyć przed chorobą. Szczególnie polecane są kroplówki lub lewatywy.

12. Za pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 stoi "Big pharma", czyli lobby firm farmaceutycznych. Epidemia ma na celu sprzedaż szczepionek na nie istniejącą chorobę za ogromne pieniądze.

13. Koronawirus przenoszą psy, koty kury i gołebie. Należy odganiać ptactwo z parapetów, a po każdorazowej wizycie ptaków zmyć okno i parapet mieszkanką wybielacza i octu.

14. Zażywanie kokainy chroni przed koronawirusem. W tę teorię uwierzyło tak wiele osób, że Francuski rząd zdementował plotkę, jakoby zażywanie kokainy chroniło przed infekcją.

15. Picie wysokoprocentowego alkoholu podczas imprez i zgromadzeń zapobiega zakażeniu. Zalecany jest czysty spirytus lub bimber.

16. Iluminaci wykorzystują epidemię koronawirusa, do tego, aby zwiększyć możliwość inwigilacji ludności. Wszystko przez to, że w czasie epidemii zalecane jest korzystanie z kart bankowych zamiast z gotówki.

17. Za epidemię winna jest tylko i wyłącznie sieć 5G

18. Jedzenie Chińskiego jedzenia powoduje większe ryzyko zachorowania. W grę wchodzą nawet popularne "chińskie zupki" produkowane na terenie Europy. Włoski makaron także zawiera koronawirusa.

19. Karty płatnicze oraz pieniądze należy "wyparzać" w piekarniku ustawionym na 60 stopni Celsjusza przez 20 minut.

WHO ostrzega przed teoriami spiskowymi

Niestety ostrzeżenia przed fałszywymi doniesieniami zajmują niemal tyle miejsca co oficjalne informacje na temat obecnej sytuacji na świecie.

Światowa Organizacja Zdrowia utworzyła specjalną stronę internetową, która dementuje wszystkie plotki i nieprawdziwe informacje. O nierozpowszechnianie fake newsów proszą również władze Polski niemal na każdej konferencji prasowej.

