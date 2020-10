2 listopada dniem wolnym od pracy? Rząd podjął ostateczną decyzję

Czy 2 listopada będzie wolny? Czy rząd ogłosi dodatkowy dzień wolny od pracy w okolicy Wszystkich Świętych? Te pytania przez ostatnie dni zadawali sobie Polacy, po tym jak rzecznik GIS, Jan Bodnar w rozmowie z Polsat News wyjawił, że rządowy zespół rozważa to jako jedną z opcji na zminimalizowanie ryzyka zachorowań we Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny podczas pandemii koronawirusa. Szef resortu zdrowia, Adam Niedzielski, odniósł się do propozycji wolnego dnia 2 listopada i podał ostateczną decyzję rządu w tej sprawie.

Czy 2 listopada będzie wolny? Minister zdrowia odpowiada

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej oświadczył, że zdecydowano, iż Dzień Zaduszny nie będzie dniem wolnym od pracy, choć rozważano taką opcję. Zapytany przez redaktora Radia Zet o to, czy możemy spodziewać się wolnego 2 listopada, wyjaśnił:

" Wolny dzień w poniedziałek był przez nas analizowany, ale na tę chwilę nie ma takiej zgody i podejścia, żebyśmy taki dzień wolny utworzyli. W naszej opinii zwiększyłoby to liczbę interakcji społecznych, które są katalizatorem rozprzestrzeniania się wirusa. Takie rozwiązanie zachęciłoby do wyjazdów i podróżowania. Realizujemy strategię zostań w domu, na ile jest to możliwe. "

Podtrzymał w ten sposób stanowisko przedstawione w połowie października 2020 przez rzecznika ministerstwa zdrowia, Wojciecha Andrusiewicza. Ponownie odniósł się też do kwestii zamknięcia cmentarzy 1 listopada, którego obawiają się Polacy. Jak powiedział:

" Na razie stoimy na stanowisku, że nie wyobrażamy sobie zamknięcie cmentarzy, o czym się mówi, albo ograniczenia tego ruchu w sposób administracyjny. Po drugie namawiamy wszystkich, przede wszystkim seniorów, żeby tych wizyt nie kumulować 1 listopada, tylko starać się je rozkładać systematycznie w tygodniu poprzedzającym i następującym po 1 listopada. "

Przypomniał też, że każda wizyta na cmentarzu powinna odbywać się w maseczce.

Koronawirus w Polsce - stan na 21 października 2020

W Polsce wciąż utrzymuje się bardzo wysoka liczba osób chorych na COVID-19. Ministerstwo Zdrowia podało dziś do publicznej wiadomości, że na dzień 21 października 2020 mamy 10 040 nowych i potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Zmarło natomiast aż 130 osób - 13 z nich na COVID-19, pozostałe 117w związku ze schorzeniami współistniejącymi z COVID-19.