20 gier Bethesdy w Xbox Game Pass! Wśród nich serie Fallout, DOOM i The Elder Scrolls

Dobre wieści dla posiadaczy Microsoft Xbox Game Pass! Od 12 marca 2021 roku abonenci usługi mają dostęp do 20 kultowych gier Bethesdy. Jakie tytuły pojawiły się w ofercie?

Kiedy we wrześniu 2020 roku świat obiegła informacja o przejęciu firmy Bethesda przez Microsoft, gracze z całego świata mieli mieszane uczucia.

Okazuje się, że niepotrzebnie. Dzięki połączeniu firm do oferty abonamentu Xbox Game Pass trafiło 20 najważniejszych gier tego słynnego studia. Wśród nich znalazły się takie hity, jak The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, The Evil Within czy Wolfenstein: The New Order. Jest więc w czym wybierać.

Xbox Game Pass na marzec 2021: lista nowych gier

Poniżej prezentujemy wszystkie 20 tytułów Bethesdy, w które mogą grać posiadacze abonamentu Microsoftu. Warto podkreślić, że większość jest dostępna zarówno na komputery PC, jak i konsole Xbox.

Dishonored Definitive Edition – (Konsole, PC i chmura)

Dishonored 2 – (Konsole, PC i chmura)

DOOM (1993) – (Konsole, PC i chmura)

DOOM II – (Konsole, PC i chmura)

DOOM 3 – (Konsole, PC i chmura)

DOOM 64- (Konsole, PC i chmura)

DOOM Eternal – (Konsole, PC i chmura)

The Elder Scrolls III: Morrowind – (Konsole i PC)

The Elder Scrolls IV: Oblivion – (Konsole i PC)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – (Konsole, PC i chmura)

The Elder Scrolls Online – (Konsole i chmura)

The Evil Within – (Konsole, PC i chmura)

Fallout 4 – (Konsole, PC i chmura)

Fallout 76 – (Konsole, PC i chmura)

Fallout: New Vegas – (Konsole)

Prey – (Konsole, PC i chmura)

RAGE 2 – (Konsole, PC i chmura)

Wolfenstein: The New Order – (Konsole, PC i chmura)

Wolfenstein: The Old Blood – (Konsole, PC i chmura)

Wolfenstein: Youngblood – (Konsole, PC i chmura)

Praktycznie każda z gier jest również dostępna w chmurze xCloud. To jednak nie koniec niespodzianek, bo niedługo większość gier zostanie wzbogaconych o funkcję Xbox Boost FPS. Oznacza to, że na konsolach Xbox Series X i Xbox Series S może ona podwoić liczbę klatek na sekundę.

Bethesda nowym nabytkiem Microsoftu

Starsze tytuły Bethesdy dostępne w Xbox Game Pass to dopiero początek współpracy z firmą Billa Gatesa. Microsoft przejął wszystkie dziewięć studiów deweloperskich firmy. Oznacza to, że niebawem zobaczymy gry od twórców takich hitów jak Fallout, DOOM i The Elder Scrolls na wyłączność dla komputerów z systemem Windows oraz konsol Xbox. Chociaż do zakupu Bethesdy przez Microsoft doszło prawie pół roku temu, fuzja wchodzi w życie dopiero teraz ze względu na różnego rodzaju kwestie prawne.

Przyszłość słynnych serii może więc wyglądać ciekawie, a konsole Xbox mają szansę stać się jeszcze większą konkurencją dla Playstation.