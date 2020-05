20 maja 2020 wchodzi zakaz sprzedaży popularnych papierosów. Połowa palaczy nic o tym nie wie

To będzie duży cios dla palaczy lubujących się w papierosach mentolowych, stanowiących w Polsce 30% wszystkich sięgających po „dymek”. Zgodnie z wchodzącą w życie unijną dyrektywą znikną one z rynku, z czego nie zdaje sobie sprawy 51% palaczy przepytanych przez Forum Konsumentów.

Zakaz obejmie zarówno papierosy, jak i tytoń do palenia. Nie będzie jednak dotyczył papierosów elektronicznych, podgrzewaczy tytoniu oraz cygar i cygaretek.

Z badania wynika, że nie wszyscy palacze mają zamiar po prostu przyjąć zakaz sprzedaży papierosów mentolowych do wiadomości. 20% przepytanych z miejsca zadeklarowało, że będzie zaopatrywać się w swoje ulubione fajki z nielegalnych źródeł.

Maciej Ptaszyński, Wiceprezes Polskiej Izby Handlu alarmuje: zakaz wpłynie negatywnie na funkcjonowanie 100 000 sklepów oraz może jeszcze bardziej zagrozić życiu palaczy.

Według ekspertów, nowe ograniczenia zniweczą dekadę pracy nad ograniczeniem czarnego rynku papierosów w Polsce.

W ostatniej dekadzie udział nielegalnych papierosów na polskim rynku udało się obniżyć z 19% do ok. 10%. Niestety oprócz zakazu sprzedaży mentoli są inne czynniki, które mogą powodować zawirowania na legalnym rynku wyrobów tytoniowych: wprowadzenie 10-procentowej podwyżki akcyzy, która obowiązuje od stycznia 2020 roku, objęcie podatkiem akcyzowym płynów do e-papierosów i wyrobów tytoniowych do podgrzewania, trudności z funkcjonowaniem systemu Track&Trace, czy wreszcie niepewność ekonomiczna spowodowana koronawirusem. "