23-letnia youtuberka postanowiła dokonać eutanazji: "to moje życie, to moja decyzja"

Youtuberka chce dokonać eutanazji.

Z relacji Daily Mail wynika, że 23-letnia Olympe prowadzi na YouTubie kanał dotyczący zdrowia psychicznego, na którym zgromadziła ponad 256 tysięcy subskrypcji. Młoda kobieta otwarcie mówi o swoim schorzeniu, które objawia się tym, że występuje u niej wiele osobowości (osobowość wieloraka). W trakcie swoich materiałów youtuberka opowiedziała, że ma ich około 40.

To sprawiło, że Olympe jest na skraju wyczerpania i postanowiła skorzystać z eutanazji. W związku z tym zwróciła się do belgijskiego lekarza Yvesa de Lochta, który wyjaśnił w rozmowie ze wspomnianym DM, że proces kwalifikacji pacjenta do tego zabiegu może potrwać wiele miesięcy, czy nawet lata. Jak bowiem stwierdził:

Szpitale nie są automatami do eutanazji.

Olympe opisała swoją sytuację w poście na Instagramie.

W ostatnim kwartale 2023 roku będę musiała skorzystać ze wspomaganego samobójstwa w Belgii. Jestem już w kontakcie z lekarzami. To nie jest debata. To moje życie. To trudna decyzja, którą już podjęłam [...] Doszłam do granicy. Jestem bardzo zmęczona.

Młoda kobieta wyznała w swoich materiałach, że nie może już dłużej znieść życia ze swoją dolegliwością, a także cierpieniem, które ją wywołało. Olympe powiedziała, że była wykorzystana seksualnie i przenoszono ją między rodzinami zastępczymi.

Lekarz Yves de Locht odpowiedział natomiast, że termin wskazany przez Olympe nie został on ustalony przez niego:

Nie widziałem jej dokumentacji medycznej, ale czytałem maile. Chce się ze mną spotkać.

23-latka Youtuberka wyjaśniła też, że chociaż zaplanowała swoją śmierć na koniec 2023 roku, to nie wykluczyła, że w jej życiu zajdą zmiany, które skłonią ją do ponownego rozważenia decyzji. Niewątpliwie lekarze również będą chcieli dogłębnie przeanalizować tę sytuację ze względu na jej schorzenie.

Zaznaczyła, że nie chce dawać przykładu młodym ludziom, którzy borykają się z negatywnymi myślami. Zaapelowała, by osoby cierpiące na depresję i inne schorzenia zgłaszały się do osób, które mogą im udzielić pomocy, bo "eutanazja nie jest receptą na problemy".

Jeżeli znajdujecie się kryzysie lub znacie kogoś, kto jest, to możecie uzyskać pomoc, dzwoniąc na bezpłatną infolinię całodobowego Centrum Wsparcia, które działa pod numerem 800 702 222. Natomiast Fundacja Itaka prowadzi Antydepresyjny Telefon Zaufania pod numerem 22 654 40 41.