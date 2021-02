29. Finał WOŚP dobiegł końca. Ile w tym roku zebrała Fundacja? Rekord pobity!

31 stycznia 2021 roku dziesiątki tysięcy wolontariuszy wyszło na ulicę, aby zebrać pieniądze na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i do diagnostyki głowy. 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w związku z trwająca pandemią koronawirusa był wyjątkowy, a organizatorzy stanęli przed prawdziwym wyzwaniem, aby zapewnić wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo.

29. Finał WOŚP. Ile zebrała Fundacja? Padł rekord?

Mimo trudnych warunków, Wielka Orkiestra grała jak jeszcze nigdy wcześniej. Koncerty, licytacje, wydarzenia sportowe i wiele innych mogliście oglądać w najdłuższej transmisji online prosto ze studia. Relacja trwała rekordowe 27 godzin. I to niejedyny rekord, który wczoraj pobiła Orkiestra.

Kwota deklarowana 29. Finału WOŚP - 127 495 626 zł

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podczas 29. Finału akcji zebrała aż 127 495 626 złotych. Deklarowaną kwotę podał Jurek Owsiak. Jest to o 12 milionów więcej niż w zeszłym roku.

Ostateczny wynik zbiórki 29. Finału WOŚP poznamy podczas konferencji prasowej 7 kwietnia - w Światowy Dzień Zdrowia. Póki co nadal można wspierać Orkiestrę poprzez licytowanie przedmiotów na aukcjach i inne akcje, które potrwają jeszcze do połowy lutego.

Jeżeli coś zwyciężyło, to niekoniecznie kwota. Na pewno zwyciężyła przeogromna Polska, ta z najpiękniejszych czasów. Jurek Owsiak

W tym roku zupełnie inną formę przybrało "Światełko do Nieba", które jest nieodłączną częścią akcji. Każdego roku o godzinie 20:00 podczas Finału WOŚP tysiące świateł mknie do nieba. W tym roku ze względu na pandemię Światełko do Nieba odbyło się pod finałowym studiem. Na specjalnie przygotowanej konstrukcji został wyświetlony pokaz multimedialny połączony z pirotechniką. Piramida powstała przed studiem ważyła aż 68 ton.