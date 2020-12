29. Finał WOŚP nie odbędzie się w drugą niedzielę 2021 roku. Kwarantanna narodowa pokrzyżowała plany Fundacji

Pandemia koronawirusa oraz decyzje władz na temat walki z COVID-19 mają od miesięcy ogromny wpływ na niemal każdą dziedzinę naszego życia. Zamknięte szkoły, przedszkola, kina, restauracje, brak koncertów, upadek biznesów i utrudniony kontakt z rodziną i przyjaciółmi to tylko wycinek rzeczywistości, jaką zafundował nam 2020 rok. Jednak niestety to nie koniec "atrakcji".

17 grudnia polskie władze ogłosiły kwarantannę narodową. Rygorystyczne obostrzenia związane z pandemią mają zacząć obowiązywać od 28 grudnia. Od tego czasu nie będą funkcjonowały galerie handlowe, hotele, stoki narciarskie, a w sylwestrową noc zapowiedziano godzinę policyjną i zakaz przemieszczania. Nowe przepisy mają obowiązywać do 17 stycznia 2021 roku.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy miała ruszyć ze swoją zbiórką w drugą niedzielę roku. Przypada ona na 10 stycznia 2021 i właśnie na tę datę się przygotowywano. Kwarantanna narodowa i garść nowych obostrzeń pokrzyżowała plany organizatorom.

Jedna z największych zbiórek charytatywnych w Europie nie ma zamiaru poddawać się z powodu nowych przeciwności. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby zorganizować wydarzenie, pamiętając o bezpieczeństwie i szalejącej pandemii, a pieniądze na szczytny cel już są zbierane. Jak deklaruje Jurek Owsiak:

Kiedy mówię do Was te słowa, w tym momencie, na naszym koncie jest ponad 1 174 000 złotych, a przecież w starej wersji mieliśmy jeszcze kilka tygodni do rozpoczęcia naszego grania, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, razem z 80 Sztabami, które są rozsiane po całym globie. Gramy na wszystkich kontynentach – gramy, jesteśmy.