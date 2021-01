31 dni urlopu i praca zdalna na stałe? Rząd szykuje wielką reformę

Dziennik "Rzeczpospolita" poinformował o wielkiej rządowej reformie, która ma objąć "wszystkie dziedziny na styku biznesu, pracowników i polityki społecznej państwa". Wśród postulatów związkowców i przedsiębiorców znalazły się wydłużenie urlopu do 31 dni i praca zdalna na stałe.

Rząd prowadzi rozmowy z przedstawicielami biznesu i związkowcami na temat umowy społecznej, która miałaby wyciągnąć Polskę z kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa. Jak poinformowała "Rzeczpospolita", negocjacje już się rozpoczęły i są niezwykle burzliwe.

Związkowcy chcą wydłużenia urlopu do 31 dni, pracodawcy pracy zdalnej na stałe, a rząd reformy administracji. "Rzeczpospolita"

31-dniowy urlop i praca zdalna na stałe? Trwają negocjacje

Piątkowa "Rzeczpospolita" podała, że w czwartek 14 stycznia 2021 zebrał się zespół prawa pracy w sprawie regulacji dotyczących pracy zdalnej w kodeksie pracy i wydłużenia urlopu wypoczynkowego. Jak czytamy:

[Zespół] omawiał niezbędne zmiany związane z wdrożeniem pracy zdalnej na stałe do kodeksu pracy, a także postulaty związkowców, którzy chcą wydłużenia urlopu wypoczynkowego do 31 dni i rozpowszechnienia układów zbiorowych pracy. Z wstępnych propozycji wynika, że w takich układach negocjowanych na poziomie branży pracownicy mogliby z pracodawcami ustalać zasady stosowania umów o pracę na czas określony czy dłuższego zatrudniania pracowników tymczasowych.

Rząd szykuje wielką reformę. Jakie zmiany nas czekają?

Propozycje wydłużonego urlopu i stałej pracy zdalnej to nie jedyne tematy, które są aktualnie dyskutowane na szczycie. Jak pisze "Rzeczpospolita":

Wielka reforma obejmie praktycznie wszystkie dziedziny na styku biznesu, pracowników i polityki społecznej państwa. Szczegóły muszą jednak zostać najpierw uzgodnione przez związki zawodowe z organizacjami pracodawców i rządem.

Czego jeszcze chcą pracodawcy? Przede wszystkim łatwiejszego dostępu do migrantów ze Wschodu, jak ustaliła Rada Dialogu Społecznego podczas środowego spotkaniu zespołu polityki gospodarczej i rynku pracy. W tej kwestii swoje zdanie mają jednak także związkowcy, którzy zastrzegają, że otwieranie polskiego rynku pracy nie może odbijać na dostępie do zatrudnienia dla Polaków.

W czwartek obradował także zespół budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS, który - jak czytamy w "Rz" - "ustalił, że potrzebna jest zmiana stabilizująca zmiany podatkowe, tak by odbywały się one z odpowiednim wyprzedzeniem i wysłuchaniem zdania partnerów społecznych. Zespół proponuje także reformę administracji publicznej i podniesienie jej efektywności." Dziennik podaje nieoficjalnie, że chodzi o restrukturyzację i odchudzenie administracji, co ma skutkować podwyżką wynagrodzeń pozostałych na swoich stanowiskach urzędników.