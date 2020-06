Film "365 dni" nagrany na podstawie bestsellerowej powieści Blanki Lipińskiej szybko stał się netfliksowym hitem nie tylko w Polsce. Chociaż produkcja cieszy się sporą popularnością wśród widzów, to krytycy patrzą nieprzychylnie na film twierdząc, że można go spokojnie zaliczyć do pornografii. "365 dni" wywołuje u wielu mieszane uczucia i jak się okazuje, nie wszyscy są zadowoleni, że Netflix ma w swojej ofercie tego typu film erotyczny.

"365 dni" zniknie z Netfliksa, bo promuje kulturę gwałtu? Tego chce organizacja społeczna

Brytyjska organizacja studencka Pro Empower zajmuje się zagadnieniem molestowania na uczelniach. Działaczki postanowiły wystosować list do Netfliksa w sprawie "365 dni", by usunąć film z platformy:

" Wzywamy Was do umieszczenia przed filmem ostrzeżenia, by zakomunikować, że film może wpisywać się w kulturę gwałtu i do rozważenia usunięcia produkcji z platformy. "

W liście możemy przeczytać, że film przedstawia przymusową kontrolę i toksyczną męskość jako coś normalnego. Dlatego Netflix powinien zmienić jego klasyfikację jako romansu i umieścić odpowiednie ostrzeżenie przed projekcją filmu, który pokazuje przypadek syndromu sztokholmskiego.