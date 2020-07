37-latek, który zasłynął z odmowy noszenia maski ochronnej... zmarł na COVID-19

28 kwietnia 2020 roku Richard Rose III zamieścił w internecie wpis, w którym opisał swoje podejście do sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Weteran wojenny odmówił "kupowania tych chole*nych masek", gdyż "wystarczająco długo już przeżył niepodążając za tą głupią zajawką". Dwa miesiące później zaczął odczuwać objawy zakażenia koronawirusem.

Zasłynął z odmowy noszenia maski ochronnej, zmarł na COVID-19

1 lipca 2020 roku Rose poinformował na Facebooku, że siedzi w lokalnym barze i nie czuje się najlepiej. Zrobił test na obecność koronawirusa. Wpis zakończył słowami:

" Wkrótce powinienem mieć wyniki. Chcę się po prostu poczuć już lepiej. "

Po kilku godzinach doniósł, że wynik okazał się dodatni i zostaje objęty 14-dniową kwarantanną, dodając krótkie "Koronawirus ssie!". Przyznał również, że jest rozgoryczony, gdyż właśnie rozpoczął nową pracę. Ostatni wpis zamieścił 3 lipca 2020 roku, a jego treść brzmiała:

" Jak już mnie zobaczycie w Niebie to się nie zes*ajcie wy krytyczne du*ki. "

Richard Rose III zmarł w domu dnia 4 lipca 2020 roku, zaledwie 3 dni po wykryciu u niego zakażenia koronawirusem. Smutne wieści przekazał jego przyjaciel, który wykorzystał tę okazję by zaapelować do społeczeństwa: To, że czujecie się zdrowi, silni i nikt z waszego otoczenia nie został zarażony koronawirusem, nie oznacza, że zagrożenie nie jest realne.