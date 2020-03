4 nowe przypadki zarażenia koronawirusem w Polsce. COVID-19 w Szczecinie, Wrocławiu i Ostródzie

Polska przez długi czas pozostawała zieloną wyspą na mapie krajów, w których wykryto powodowaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 chorobę COVID-19. Alarmy wszczynane przez media w sprawie osób zgłaszających się do szpitali z objawami choroby okazywały się być przedwczesnymi, aż testy u pacjenta z Zielonej Góry dały wynik pozytywny.

W piątek 6 marca 2020 poinformowano o 4 nowych przypadkach COVID-19 w Polsce. Jeden z chorych podróżował z Niemiec tym samym autobusem, co pierwszy pacjent z potwierdzonym koronawirusem SARS-CoV-2. Zarażony jest mieszkańcem Ostródy i przebywa w szpitalu.

Dwa przypadki zarażenia COVID-19 stwierdzono w Szczecinie, jeden we Wrocławiu. Wszystkim chorym zapewniona jest niezbędne opieka medyczna.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że służby będą kontaktować się ze wszystkimi osobami, z którymi chorzy mieli kontakt, poddawać je badaniom na COVID-19 i kierować na profilaktyczną, dwutygodniową kwarantannę.

Zgodnie z procedurą służby sanitarno-epidemiologiczne będą docierać do wszystkich osób, z którymi zakażeni mieli kontakt.Wprowadzamy nowoczesne metody, takie jak telemedycyna, żeby pacjenci nie przychodzili do POZ. Apelujemy do pacjentów, którzy wracają z miejsc zagrożonych koronawirusem o monitorowanie swojego stanu zdrowia. "