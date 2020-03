40 lat temu pisał o wirusie "Wuhan 400". Amerykański pisarz przewidział epidemie?

Epidemii koronawirusa towarzyszą liczne teorie spiskowe. Nowy patogen spowodował lawinę plotek i głupich domysłów, które każdego dnia pojawiają się w internecie, a przekazywane z ust do ust, nabierają mocy miejskich legend. Po niemal 40 latach internauci przypomnieli sobie o książce "Oczy ciemności", która podobno zapowiada epidemię koronawirusa.

"Oczy ciemności" opowiadają historię Tiny Evans. Kobieta traci syna w przerażającym wypadku szkolnego autokaru. Tina z przerażeniem odkrywa, że śmierć jej dziecka nie była tylko przypadkowym zbiegiem okoliczności a za wypadkiem stoi tajna agencja zajmująca się między innymi badaniami nad bronią biologiczną.

Prezentujemy Wam fragment, który został napisany 40 lat temu a opowiada straszliwym wirusie z Chin

Żeby to wyjaśnić - powiedział Dombey - musimy cofnąć się o dwadzieścia miesięcy. Właśnie wtedy chiński uczony Li Chen uciekł do Stanów, zabierając ze sobą dyskietkę z danymi o najważniejsze broni biologicznej Chińczyków z ostatnich dziesięciu lat. Nazwali ją "Wuhan-400", ponieważ została wynaleziona w laboratorium RDNA mieszczącym się w pobliżu miasta Wuhan i była to czterechsetna odmiana zdolnego życia wirusa stworzona w ich centrum badawczym. Wuhan-400 jest bronią doskonałą. "