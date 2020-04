40-latka wjechała autem do sklepu. Pomyliła pedały

Prowadzenie auta dla wielu ludzi jest tak naturalne jak oddychanie. Po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach za kółkiem tracimy poczucie, jak wielką odpowiedzialnością jest siadanie za kierownicą. Mamy wówczas ogromny wpływ na zdrowie i życie nie tylko swoje, ale też przechodniów oraz innych osób przebywających w mijanych pojazdach. Dlatego zawsze warto być wypoczętym i maksymalnie skupionym, nawet jeśli trasa, którą mamy do pokonania jest nam dobrze znana, a dystans krótki.

40-latka wjechała autem do sklepu odzieżowego

Dekoncentracja może skończyć się tragicznie. O konsekwencjach rozproszonej uwagi za kółkiem przekonała się 40-letnia kierująca auto w Sochaczewie. Kobieta wjechała z impetem prosto w sklep odzieżowy znajdujący się w jednej z galerii handlowych. Samochód staranował wieszaki i zdemolował sporą część lokalu.

Policjanci drogówki w Sochaczewie otrzymali wezwanie do niecodziennego zdarzenia. Doszło do niego przy ulicy Warszawskiej. Jak relacjonuje mł. asp. Agnieszka Dzik, 40-letnia kobieta, która kierowała kią, straciła panowanie nad autem i wjechała do sklepu odzieżowego.

Policjanci próbują ustalić okoliczności zdarzenia oraz wszystkie szczegóły potrzebne do zbadania sprawy. Kobiecie nic się nie stało, test na obecność alkoholu okazał się być negatywny - 40-latka była trzeźwa. Aktualnie funkcjonariuszom nie udało się ustalić przyczyn wypadku. Portal e-sochaczew.pl donosi, że świadkowie wydarzenia twierdzą, że kobieta tłumaczyła, iż pomyliła pedały.