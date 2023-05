5 powodów dla wypalenia zawodowego i jak mu zapobiegać. Problem jest coraz większy

Naukowcy twierdzą, że problem wypalenia zawodowego przez COVID-19 urósł do najwyższego poziomu w historii - a przynajmniej w wielu profesjach. Jak sobie z nim radzić?

Wypalenie zawodowe - główne powody. Jak sobie z nimi radzić?

Niedawno portal Healthline wraz z pomocą profesjonalnych psychologów i psychiatrów opracował swojego rodzaju poradnik związany z wypaleniem zawodowym, które dotyka coraz większą ilość osób w różnych profesjach. Chociaż są zawody bardziej narażone (jak lekarze, czy nauczyciele), to problem nasila się w coraz większej ilości branż.

Problem wypalenia zawodowego w prosty sposób zdefiniował doktor Josh Briley z American Institute of Stress:

Jeśli pracownik czuje się przytłoczony, niedoceniony i nie ma mocy sprawczej, by zmienić coś w swoich obowiązkach, wymaganiach, czy kulturze pracy, to wypalenie zawodowe jest bardzo prawdopodobne.

Najgorsze w wypaleniu jest natomiast to, że najczęściej wpływa ono nie tylko na jakość pracy - często atakuje też inne aspekty życia i zwiększa ryzyko poważnych chorób:

Ludzie cierpiący z powodu chronicznego wypalenia mogą się nabawić ataków paniki, bezsenności, czy nawet depresji. Przedłużony okres zintensyfikowanego stresu może również skutkować fizycznymi chorobami.

Przykładami tego fizycznego aspektu są m.in. podwyższone ciśnienie, cholesterol, problemy z sercem, a nawet cukrzyca. A jakie są najczęstsze objawy wypalenia zawodowego?

ciągłe uczucie zmęczenia - nawet w dni wolne od pracy strach przed pracą i brak motywacji problemy ze snem nieregularny apetyt cynizm i bycie poirytowanym

Tych chyba specjalnie nie musimy tłumaczyć, a większość z nich jest też dość łatwo zaobserwować - zwłaszcza, jeżeli jesteśmy raczej osobami uśmiechniętymi i energicznymi. Wówczas te zmiany są bardzo zauważalne.

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, lekarze i dziennikarze Healthline przygotowali również zestaw kroków, które możemy podjąć, by walczyć z wypaleniem - zwłaszcza z tym we wczesnych fazach.

Ograniczenie korzystania z urządzeń elektrycznych

Ustawienie sobie granic związanych z telefonem, tabletami i komputerami może mieć bardzo dużą korzyść dla naszego zdrowia - zwłaszcza, jeśli lwia część naszej pracy jest przed ekranem. Całkowite odcięcie się od mediów społecznościowych i komputerów może być zbyt agresywnym zagraniem, bo możemy się poczuć odizolowani od społeczeństwa i bliskich, z którymi komunikujemy się za pomocą urządzeń elektronicznych, ale wprowadzenie zasad pokroju sprawdzania maila tylko w określonych godzinach, czy niewchodzenie na media społecznościowe po godzinie 20, może się pozytywnie odbić na naszym samopoczuciu.

Dbanie o siebie

Może brzmi to wręcz dobitnie prostacko, ale zmiana diety na zdrowszą, medytacja, czy ćwiczenia potrafią czynić cuda dla naszego samopoczucia i działają wręcz prewencyjnie wobec wypalenia. Wspomniany doktor Briley poleca również odcinać się od pracy w czasie wolnym, skupiając się na "tu i teraz" i czerpaniu przyjemności z tego, co robimy hobbystycznie.

Przerwa od pracy

Tutaj wiele osób zapewne będzie jojczyło, że nie mogą sobie pozwolić na urlop, ale w przypadku wypalenia zawodowego możemy się ubiegać o zwolnienie lekarskie od psychiatry. Nie musimy koniecznie od razu udawać się na terapię, czy prosić o 6 miesięcy przerwy, ale nawet kilka tygodni pomaga się "zresetować" - nawet takie proste czynności jak rekreacyjny spacer, czy przebywanie na zewnątrz w trakcie deszczu może obniżyć nasze poziomy stresu.

Bycie otwartym na zmiany

Trzeba przyznać, że brzmi to bardzo "coachingowo". Czasami wyjście ze swojej strefy komfortu potrafi być przerażającym prospektem, ale nawet drobne zmiany, takie jak wprowadzenie nowych czynności do swojego życia codziennego potrafi nas zrewitalizować i ekscytować. Te natomiast mogą nas doprowadzić do bardziej ryzykownych działań - takich jak rozpoczęcie poszukiwania nowej pracy, która (miejmy nadzieję) pozwoli nam na nieco większą samorealizację i uniknięcie wypalenia.

Poszukanie pomocy specjalisty

Ostatnia porada jest nieco oczywista, ale też bardzo znacząca. Proszenie o pomoc potrafi być niezwykle trudne, terapie nadal są często traktowane jako temat tabu, a spotkanie z profesjonalistą przez wiele osób jest postrzegane wręcz jako ostatnia deska ratunku. Ale nawet kilka spotkań potrafi nieco zmienić naszą perspektywę na niektóre sprawy, a długotrwała (i przede wszystkim rzetelna) współpraca z psychologiem może przynieść mnóstwo pozytywnych skutków dla naszego zdrowia psychicznego.

Warto oczywiście podkreślić, że żadna z tych powyższych rzeczy nie jest łatwa do zrealizowania. Jednak jak podsumowała Nicole O'Connor, współtwórczyni aplikacji Headspace: