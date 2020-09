6 września - Dzień Walki z Prokrastynacją. Kto z Was będzie świętował?

Prokrastynacja swoją nazwę zawdzięcza łacińskiemu procrastinatio, co oznacza zwłokę lub odroczenie. Definiuje się ją jako skłonność do przekładania wszelkich czynności i zadań na później.

Czym jest prokrastynacja?

Inną nazwą prokrastynacji jest "syndrom studenta". Taki termin powstał, gdyż jak wiadomo "student zawsze ma czas" i nawet do ważnego egzaminu przygotowuje się w ostatniej chwili. Jednak pod tym pojęciem kryje się poważny problem. Prokrastynacja utrudnia pracę, niszczy inicjatywę, a nawet może wpędzić w chorobę. Czy można sobie z nią poradzić?

Każdy z nas czasem odkłada coś na później, ale jeśli to nie są jednorazowe przypadki, powinniśmy koniecznie przemyśleć swoje postępowanie.

Prokrastynacja nie jest synonimem lenistwa

Prokrastynacja nie ma nic wspólnego z lenistwem. Od pewnego czasu uważana jest ona za zaburzenie psychiczne. W ogromnym skrócie polega ona nie tylko na odkładaniu ważnej czynności na później, a wręcz zastępowaniu jej sprawami nieistotnymi.

Osoby cierpiące na silną prokrastynacje mają problemy ze skupieniem się, gospodarowaniem czasem, organizacją pracy, ustaleniem odpowiednich priorytetów dla zadań czy asertywnością. Bardzo często posiadają ambitne plany, którym nie są w stanie podołać. Czynnikiem mobilizującym ich do działania jest przede wszystkim strach przed poważnymi konsekwencjami związanymi z niewykonaniem jakiegoś działania.

Najistotniejszą różnicą między leniem a prokrastynatorem jest to, że leń nie ma wyrzutów sumienia, a prokrastynator zadręcza się tym, że nie dopełnił obowiązków.

Co sprzyja prokrastynacji?

Obecnie największą winę za to zjawisko ponoszą media społecznościowe, telewizja i telefony. Planujesz jakieś zadania, ale najpierw sprawdzasz media społecznościowe, oglądasz serial i rozmawiasz przez telefon. Z kilku minut robi się kilka, a nie rzadko kilkanaście godzin. W międzyczasie planowane pierwotnie sprawy, odkładamy na później.

Jeśli taka sytuacja się nagminnie powtarza, warto zgłosić się do specjalisty. Zachowując należyte proporcje, można to przyrównać do alkoholizmu, narkomanii czy innych uzależnień. Dopiero gdy chory uświadomi sobie, że ma problem, można poddać go leczeniu.

Zobacz również: Szokująca moda: Rodzice pokazują dzieciom zdjęcia zdeformowanych ludzi i wrzucają ich reakcję na TikToka