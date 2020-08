61-latka odpowie za przywłaszczenie prawie 1,4 mln zł z kasy zapomogowo-pożyczkowej

Według ustaleń śledczych, kobieta przez 14 lat wyprowadzała pieniądze wpłacane przez kilkuset pracowników, w tym m.in. nauczycieli mikołowskich szkół.

61-latka przez 14 lat przywłaszczyła ponad 1,4 miliona złotych

Informację o zamknięciu śledztwa w tej sprawie przekazała we wtorek 11 sierpnia śląska policja. Mikołowska komenda zajęła się tą sprawą we wrześniu 2019 roku, kiedy wpłynęło do niej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie - dawniej Zarządzie Szkół i Przedszkoli Mikołowskich. Śledztwo wszczęła mikołowska prokuratura.

Po niespełna roku prowadzący zebrali obszerny materiał dowodowy, który obciążał zatrudnioną tam do lipca 2019 roku 61-latkę. Przez wiele lat to właśnie ona zajmowała się prowadzeniem Kasy. Według ustaleń postępowania, kobieta od końca maja 2005 do lipca 2019 roku, mając pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym kasy i powierzonych jej pieniędzy zgromadzonych na tym rachunku, przywłaszczyła 1,37 mln zł.

Jak informuje PAP mikołowska komenda policji:

" 61-latka przelała środki na własne konto, działając tym samym na szkodę ponad 500 osób: pracowników obsługi, administracji oraz nauczycieli mikołowskich szkół i przedszkoli. Ponadto, w latach 2016 do 2018 na sporządzanych dokumentach kobieta podrobiła podpisy członków komisji rewizyjnej - organu kontrolującego działalność finansową zarządu Kasy. "

Podejrzana przyznała się do winy. Jak wyjaśniła, pobrane z kasy pieniądze przeznaczyła na swoje bieżące wydatki. Akt oskarżenia przeciwko kobiecie trafił do Sądu Okręgowego w Katowicach. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono samochód oskarżonej o wartości 70 tysięcy zł, obciążenia hipoteką do kwoty ponad 125 tysięcy zł oraz pieniądze na jej rachunku bankowym. Grozi jej do 10 lat więzienia.