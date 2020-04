62-letni fizyk w trailerze filmu "Można Panikować". Ostrzeżenie na Światowy Dzień Ziemi

Jonathan L. Ramsey to reżyser, któremu przyświeca uświadamianie społeczeństwa w kwestii zmian klimatycznych oraz ich realnego wpływu na życie każdego z nas. Twórca jest znany z filmu "Smog Wars" z 2018 roku, który był pierwszym długometrażowym dokumentem poświęconym zanieczyszczeniu powietrza w Polsce. Produkcja została w całości sfinansowana przez osoby prywatne, co dodało jej niezależności, autentyczności i obiektywizmu.

Trailer filmu "Można Panikować" na Światowy Dzień Ziemi

Reżyser nie poprzestaje na dobrze przyjętym filmie sprzed dwóch lat. Postanowił kontynuować swoją misję i dalej opowiadać o zmianach, których tak wielu z nas nie dostrzega lub nie chce dostrzec. Tym razem Ramsey stworzył film "Można panikować", w którym głównym bohaterem oraz narratorem jest prof. dr hab. Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, specjalista z zakresu fizyki chmur i opadów oraz modelowania numerycznego procesów atmosferycznych dyrektor Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Mężczyzna opowiada w nim o swoich kolejnych etapach życia i porównuje klimat, który przez ten czas ulegał różnym przemianom. W trailerze dokumentu z ust naukowca pada zdanie:

" Boję się, że jestem przedstawicielem ostatniego pokolenia, które doświadczyło stabilnego klimatu. "

Malinowski przyznaje, że do tak głębokich przemyśleń popchnęła go niedawna śmierć ojca. Specjalista w filmie zajmuje się nie tylko klimatem, ale też zmianami, jakie nastąpiły w społeczeństwie i w jego podejściu do życia oraz konsumowania.

Posłuchaj podcastu

Zwiastun dokumentu kończy się mocnym przekazem przygotowanym specjalnie z okazji Dnia Ziemi:

" Starajmy się. I zróbmy coś z tą planetą i z nami. "

Cały film będzie dostępny do obejrzenia od 1 do 7 czerwca za pośrednictwem kanału Ramsey United na YouTubie.