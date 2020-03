71-latek z koronawirusem uciekł ze szpitala. Policja złapała go w domu

Polska pozostaje samotną zieloną wyspą na czerwonej mapie zakażeń koronawirusa SARS-CoV-2. Służby w naszym kraju przygotowane są jednak na najgorsze i w razie podejrzenia choroby COVID-19 działają stanowczo.

SOR w Tarnowie został zamknięty w celu dezynfekcji po tym, jak na oddział zgłosiła się kobieta podejrzewająca, że mogła złapać koronawirusa SARS-CoV-2. Na lotnisku we Wrocławiu pojawiły się karetki w asyście policji po wiadomości, że pasażerowie lotu z Rzymu wykazują objawy COVID-19.

We Włoszech, gdzie koronawirus jest już obecny i zaraził kilkaset ludzi, doszło do poważnego incydentu z udziałem 71-latka z potwierdzoną chorobą COVID-19. Mężczyzna uciekł ze szpitala i taksówką wrócił do domu.

Koronawirus: 71-letni pacjent z COVID-19 uciekł z izolatki w szpitalu

COVID-19 ma potencjał do wywołania światowej pandemii; już teraz koronawirus SARS-CoV-2 obecny jest na wszystkich kontynentach. Służby starają się więc zminimalizować ryzyko jego dalszego rozprzestrzeniania.

Osoby chore izolowane są od otoczenia, żeby nie zarażały zdrowych. Na oddział chorób zakaźnych szpitala w Como trafił w ten sposób 71-latek z okolic Bergamo, u którego stwierdzono obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

Posłuchaj podcastu

Staruszek czuł się dobrze, więc po porannym obchodzie wymknął się ze szpitala po zamówieniu taksówki, która pojechał do domu. Gdy personel szpitala zorientował się o ucieczce, zawiadomił karabinierów, którzy odnaleźli mężczyznę ukrytego w domu.

Staruszek usłyszał zarzuty, a taksówkarz zastanawia się nad pozwaniem go o odszkodowanie za narażenie życia i zdrowia.

Zobacz także: Cała prawda o maseczkach na koronawirusa. Drogie, nie chronią przed infekcją, a kupując je zwiększasz ryzyko epidemii