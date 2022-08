81-latka przemycała 5 kilo heroiny. Grozi jej 15 lat więzienia [WIDEO]

Do zatrzymania doszło gdy Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej na lotnisku Chopina w Warszawie wytypowali do kontroli pasażerkę, lecącą z jednego z krajów afrykańskich. Podejrzenia mundurowych wzbudziła trasa podróży. Strasza pani podróżowała z Malawi przez Kenię i Dohę, tranzytem do Kanady.

81-latka przemycała 5 kilo heroiny

Podejrzane wydawało się także to, jak zachowywała się kobieta. Staruszka była bowiem bardzo nerwowa.

Podczas kontroli funkcjonariusze odkryli podwójne dno w walizce. Po oderwaniu dodatkowej ścianki bagażu znaleźli 4 pakiety beżowej substancji o konsystencji granulatu. Badanie narkotestem wykazało, że jest to heroina

- przekazała rzecznik prasowy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anita Wielanek.

Narkotyki ukryte były w podwójnym dnie walizki. Funkcjonariusze oderwali dodatkowe ścianki bagażu i znaleźli ukryte tam 4 pakiety beżowej substancji o konsystencji granulatu. Po przebadaniu narkotestem okazało się, że jest to heroina.

81-latka została natychmiast zatrzymana przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Komenda Powiatowa Policji w Grójcu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota prowadzi dalsze postępowanie.

Za przemyt takiej ilości narkotyków, grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat.

Źródło: PAP