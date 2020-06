82-latek przyznał się do uszkodzenia Sukiennic. Napisał na nich "Duda 2020"

Zatrzymano 82-latka, który na elewacji krakowskich Sukiennic napisał sprejem napis: "Duda 2020". Mężczyzna przyznał się do popełnienia przestępstwa. Jeżeli sąd uzna go za winnego, grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.

82-latek napisał "Duda 2020" sprejem na Sukiennicach

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko poinformował w poniedziałek, że uszkodzenie elewacji budynku Sukiennic zostało zgłoszone w środę. Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu, a podejrzanego o naniesienie sprejem napisu o treści "Duda 2020" zatrzymano.

Podejrzanym o przestępstwo z art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami okazał się 82-letni Zdzisław S. Jak opowiada prok. Hnatko w rozmowie z PAP:

" Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do przedstawionego zarzutu, złożył wyjaśnienia, w których tłumaczył swoje zachowanie. Pytany, dlaczego dokonał uszkodzenia elewacji Sukiennic, podejrzany wyjaśnił, iż działał celowo, aby wszyscy widzieli ten napis; stąd takie, a nie inne miejsce. "

82-letni mężczyzna przyznał się także do wykonania napisów o tej samej treści na ścianach dwóch innych kamienic. Zastosowano wobec niego "środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji raz w tygodniu, nakazu powstrzymywania się od aktów wandalizmu oraz zabezpieczenie majątkowe".

W przypadku uznania winy 82-latkowi grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.