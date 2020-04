99-latek z Wielkiej Brytanii zebrał 4 miliony funtów na walkę z koronawirusem

Jak podaje BBC, Tom Moore chciał przejść 100 okrążeń wokół swojego ogrodu w Bedforshire do czwartku (16 kwietnia), chodząc z pomocą chodzika. Mężczyzna stwierdził, że jednak nie zamierza się zatrzymywać i przejdzie kolejne 100 okrążeń. Wszystko to, by pomóc organizacji NHS Charities Together, które nazwało jego wyczyn "zadziwiającym" i podziękowało za ogromne poświęcenie.

99-latek zebrał ponad 4 miliony funtów dla lekarzy walczących z COVID-19

To zostało również docenione przez 170 tysięcy innych osób z całego świata, które w ciągu tygodnia wpłaciło pieniądze na rzecz organizacji NHS Charities Together z powodu 99-latka z Wielkiej Brytanii i jego postanowienia.

Pan Moore zaczął zbierać pieniądze, by podziękować "wspaniałym" pracownikom NHS, który pomogli mu, gdy zachorował na raka i połamał sobie żebro. Postanowił przejść 100 okrążeń po 25 metrów w swoim ogródku, dzieląc to na 10 okrążeń dziennie. Jego deadlinem na wykonanie tego czynu były jego 100. urodziny, które obchodzi pod koniec miesiąca.

Kiedy liczba donacji przekroczyła milion funtów, "Captain Tom" stwierdził, że to "niemalże niewiarygodne". W oświadczeniu NHS Charities Together czytamy:

" Kiedy pomyślę, dla kogo to robimy - tych odważnych i świetnych lekarzy oraz pielęgniarek z naszego kraju - to sądzę, że zasługują na każdego pensa. Mam nadzieję, że zbierzemy dla nich jeszcze więcej pieniędzy. "

Tom Moore był inżynierem przed tym, gdy dołączył do armii w trakcie II Wojny Światowej. W trakcie swojej kariery osiągnął tytuł kapitana i służył w Indiach oraz Birmie. Weteran w oświadczeniu dla BBC napisał, że nie możemy tracić nadziei i przypomniał, że stan rzeczy w końcu się poprawi: