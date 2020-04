A co gdyby muzykę do "Kosmicznego meczu" nagrał Slipknot? Oto crossover, którego nikt nie chciał i nie potrzebował

Ciekawe, czy Maranci poczuł się jak doktor Frankenstein, gdy ten ożywiał swojego potwora. Bowiem właśnie z tym najbardziej nam się kojarzy jego najnowsze dzieło - z nieludzkim bawieniem się w Boga. Artysta przygotował bowiem mash-up Slipknota i Quad City DJs, który powoduje w nas to samo uczucie, co wspomniany stwór Frankensteina, czyli niepokojącą ciekawość.

Slipknot, ale tak naprawdę to motyw przewodni z Kosmicznego meczu

Nie wiemy co stało za tą nieboską abominacją, czym Maranci się inspirował, a także pod wpływem jakich środków uspokajających się znajdował, gdy łączył Slipknota z motywem przewodnim "Kosmicznego meczu". Prawdę mówiąc nie chcemy tego wiedzieć. Zapraszamy do posłuchania:

Piękne są również komentarze pod wideo Williama Maranciego. Do naszych faworytów definitywnie należą: "To właśnie po to płacimy za internet", a także: "Poszedłeś za daleko. Zdecydowanie za daleko. Ten twór na pewno sprawi, że znajdziesz się na czyjejś liście osób do sprzątnięcia". Na wspomnienie zasługuje również idealne podsumowanie tego "dzieła": "Czyli to po prostu piosenka Limp Bizkit?".

Nie zmieniaj się internecie.