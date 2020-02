Abonament RTV: czy trzeba wpuszczać do domu kontrolerów?

Abonament RTV jest, ale tak jak gdyby go nie było. Ściągalność podatku od posiadania telewizora lub radia jest znikoma, a wszystkie działania władzy mające zapewnić dopływ większych środków dla mediów publicznych kończyły się porażką. Tak było w przypadku opłaty audiowizualnej, która miała być rozliczana w podatku dochodowym lub dopisywana do rachunków za prąd elektryczny.

Brak pieniędzy dla TVP doprowadził partię rządzącą do zarządzenia na media publiczne rekompensaty w wysokości 2 mld zł. Osoby, które nie płacą abonamentu, mogą się czuć pośrednio winne tej sytuacji, łącznie z gestem zwycięstwa w postaci środkowego palca pokazanej przez posłankę PiS Joanne Lichocką.

O sprawie wypowiadał się na antenie Antyradia Jurek Owsiak.

W mediach pojawiają się informacje, że ruszyły kontrole opłacania abonamentu RTV. Przedstawiciele Poczty Polskiej, a nawet Najwyższej Izby Kontroli, mogą zapukać do drzwi i poprosić o umożliwienie sprawdzenia, czy mamy w domu telewizor lub odbiorniki radiowy. Czy trzeba wpuszczać do domu kontrolerów z Poczty Polskiej?

Abonament RTV: czy jest obowiązek wpuszczenie kontrolerów?

Kontrolerzy po dokonaniu wizji lokalnej mogą nałożyć karę pieniężną na osoby, które uchylają się od płacenia abonamentu RTV. Może ona wynieść nawet ponad 1500 zł.

Czy kontrolera musimy wpuścić do domu? Prawnicy nie mają wątpliwości: nie ma żadnych podstaw, dla których miałby to być obowiązek. Przedstawiciele Poczty lub NIK mogą poprosić o wpuszczenie, a my możemy tej prośbie odmówić. Kontrola może zostać dokonana tylko za naszą zgodą.

Zgodnie z polskim prawem, przeszukanie mieszkania bez zgody właściciela może być przeprowadzone tylko na podstawie decyzji sądu lub prokuratora.

