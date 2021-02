Aborcyjny Dream Team wyśmiał modowe porady na strajk kobiet. Zaproponował własny niezbędnik

W lutowym numerze magazynu "Wysokie Obcasy Extra" ukazał się tekst o niewinnym tytule "Idziemy na ulicę. Ciepło. Wygodnie. Bezpiecznie". Zawierał on porady dotyczące tego, jak ubrać się na strajk kobiet. I nie byłoby w nim może nic aż tak szokującego, gdyby jego autorka faktycznie skupiła się na istotnych informacjach o wygodnych butach, ciepłej kurtce i butelkach z wodą, a nie na prezentowaniu modnych stylizacji i promocji odzieży za setki, a nawet tysiące złotych. Wśród propozycji redakcji WO znalazły się m.in. pasek za 589 zł, zegarek za 796,5 zł i kurtka za niecałe 1300 złotych.

Fala krytyki po publikacji modowych porad na strajk kobiet

Po publikacji artykułu z propozycjami stylizacji na strajk kobiet, w sieci bardzo szybko pojawiły się liczne prześmiewcze komentarze i głosy pełne oburzenia, a w zasadzie wpisy łączące obydwa te elementy. Jedną z najostrzejszych reakcji na poradnik "Wysokich Obcasów Extra" zamieściła na Facebooku Feminiskra, w której poście czytamy:

Panie pamiętajo, że gadżety za grube piniendze dodają powagi waszym postulatom. Może nawet przed gazem ochronio. Wysokieobcasy, jednego dnia pytacie mnie, e-klerki czy RÓWNiE o aktywizm i hejt - zgrywacie sprzymierzeńców, następnego radzicie jak wyglądać trendy na protestach. Wake the fuck up. Mamy rewolucję. Jak na razie to jesteśmy sprowadzane do roli inkubatorów na dwóch nogach, odmrażamy dupę na protestach, ryzykujemy zdrowiem żeby kiedyś nie ryzykować życiem. A wam się muszą pieniążki od sponsorów zgadzać?

Aborcyjny Dream Team odpowiada na modowe rady własnym niezbędnikiem

Na łagodniejszą odpowiedź zdecydowały się przedstawicieli Aborcyjnego Dream Teamu, które ograniczyły się do krótkiego komentarza na temat artykułu z modowymi propozycjami na strajk kobiet, pisząc że "Taniej wychodzi aborcja niż kurtka z tego ichniejszego poradnika". Zamiast ostrej krytyki, postawiły na własny niezbędnik, w którym opisują:

Co warto mieć przy sobie w trakcie aborcji farmakologicznej, żeby było ciepło wygodnie i bezpiecznie.

Wśród propozycji ADT znalazły się takie rzeczy jak wygodny dres z lumpa za 3 zł, stary ciepły koc, termofor, zapas podpasek, a także książka "Dziewczyny Znikąd" za ok. 30 zł i film "Unpregnant", który można obejrzeć na HBO GO (w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej). Grafika dołączona do posta przypomina stronę z czasopisma, na której zamieszczono tekst:

Dreszcze, ból, wymioty - różne dolegliwości towarzyszą domowej aborcji i warto się na nie przygotować. Przyda się dostęp do toalety, wygodne ubranie, ciepły koc, termofor, zapas podpasek, leki przeciwbólowe, coś do robienia i najważniejsze - tabletki poronne. Z naszych doświadczeń wynika, że niektóre osoby w czasie poronienia wyszorują pół mieszkania i zrobią obiad, a niektóre będą się zwijały z bólu. Dlatego warto mieć kogoś, kto w tym czasie zajmie się naszym dzieckiem lub zwierzakiem.

"Wysokie Obcasy Extra" przepraszają za swój modowy poradnik

Po fali oburzenia i krytyki, głos w sprawie postanowiła zabrać Ewa Wieczorek, szefowa magazynu "Wysokie Obcasy Extra". W wypowiedzi redaktor naczelnej pisma dla portalu Wirtualne Media czytamy: