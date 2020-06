Absurdalna cena za gadżety z "The Last of Us 2". Zapłacilibyście tyle za gitarę?

Wygląda jednak na to, że The Last of Us 2 wprowadziło również nowy standard w cenach gadżetów związanych z grami wideo. Do sprzedaży trafiła bowiem gitara, która jest dokładną repliką instrumentu, który odgrywa dość ważną rolę w najnowszej produkcji studia Naughty Dog. To samo w sobie jest świetnym rozwiązaniem. Dziwi jednak nieco cena - ta wynosi bowiem 2,3 tysiąca dolarów, czyli ponad 9 tysięcy złotych.

The Last of Us 2 - zawrotne ceny gadżetów

Twórcy gry podjęli współpracę z marką Taylor w stworzeniu wyjątkowej gitary, która (tak jak wspomnieliśmy) odgrywa w fabule The Last of Us 2 kluczową rolę. Być może właśnie "gwiazdorski" status tego instrumentu powoduje, że kosztuje więcej, niż niejedna flagowa gitara Gibsona czy Fendera. Chociaż trzeba przyznać jedno - gitara Ellie jest naprawdę prześliczna. Jedynym problemem jest po prostu jej horrendalna cena:

Oprócz tego w sprzedaży znalazły się również oczywiście koszulki, figurki, a także damskie kurtki. Te są już jednak dostępne w miarę przystępnych cenach (23 dolary za koszulkę, niecałe 150 za kurtkę). Gitary będą wysyłane dopiero 28 sierpnia 2020 roku, a na razie są jedynie dostępne do kupienia na terenie Kanady, USA i Meksyku. Wygląda na to, że to po prostu niezwykle ekskluzywny sprzęt, przeznaczony dla najbardziej oddanych i zamożnych fanów The Last of Us 2.

Sama gra zadebiutowała na konsoli Playstation 4 w piątek 19 czerwca 2020 roku. Z miejsca zdobyła serca krytyków, zdobywając praktycznie same oceny 9/10 i 10/10. Na razie nie może się jednak cieszyć tym samym uznaniem wśród graczy - na portalu Metacritic średnia ocen społeczności wynosi zaledwie 3.4/10 (co prawda brane jest pod uwagę niecałe 900 głosów).