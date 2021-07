Activision-Blizzard zostało pozwane przez Kalifornię. W firmie miało dochodzić do przemocy i seksizmu

Według raportów otrzymanych przez Bloomberg, w firmie miała panować kultura "akademików" - mężczyźni często mieli się dopuszczać agresywnych działań na tle seksualnym wobec kobiet. Czasami dochodziło nawet do fizycznego kontaktu. Portal opisuje niektóre te zdarzenia jako "cube crawls" - mężczyźni mieli pić alkohol w pracy, a następnie chodzić od boksu do boksu, napastując kobiety pracujące w firmie.

Call of Duty: Modern Warfare w 3 dni zarobiło dwa razy więcej niż „Joker”

Z relacji wynika, że w firmie "notorycznie dochodziło do napastowania seksualnego", a w jednym z dokumentów napisano nawet, że pracownica Activision-Blizzard podobno popełniła samobójstwo w trakcie wyjazdu służbowego, na którym obecny był również jej przełożony.

Kalifornijskie DFEH zaznaczyło w pozwie, że firma notorycznie płaciła mniej swoim kobiecym pracownikom - według statystyk, 20% zatrudnionych osób było płci żeńskiej, z których "zaledwie kilka" zajmowało stanowiska kierownicze. Wszystkie cierpiały natomiast z tego samego powodu - zarabiały mniej, niż ich koledzy.

Jak czytamy w pozwie (cytowanym przez Bloomberg):

Kobiety w firmie otrzymują niższe wynagrodzenia i mają mniejsze szanse na awans, chociaż ich zakres obowiązków jest praktycznie taki sam, co mężczyzn na tych samych stanowiskach. Są rzadziej wybierane do awansu i szybciej wyrzucane z pracy. Z tych powodów, niektóre były zmuszone do zakończenia pracy w tej firmie.