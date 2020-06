Adam Małysz ma koronawirusa. Sportowiec podzielił się informacją w mediach społecznościowych

Adam Małysz rozpoczął nowy tydzień z nie najlepszymi wiadomościami. Słynny sportowiec poinformował swoich fanów o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa.

Adam Małysz podzielił się informację na łamach swojego konta na Facebooku. W komunikacie czytamy, że choroba przechodzi u sportowca bezobjawowo, a mężczyzna już podjął wszelkie środki bezpieczeństwa. Zaapelował również, by ludzie wciąż stosowali odpowiednie procedury bezpieczeństwa i uważali na siebie.

Adam Małysz poinformował, że ruszyły odpowiednie procedury bezpieczeństwa, czyli przejście na kwarantannę oraz informowanie osób, z którymi mężczyzna miał bezpośrednią styczność. Sportowiec zdecydował się podzielić informacją także w mediach społecznościowych, aby przypomnieć dlaczego ważne jest zachowywanie ostrożności i stosowanie się do zaleceń bezpieczeństwa.

"

Piszę o zarażeniu również tutaj, by chronić innych i ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. (...) Jak wiecie, przestrzegam zasad bezpieczeństwa, ale okazuje się, że to nie wystarcza. Niech ta sytuacja będzie i dla Was przestrogą – dbajcie o siebie i uważajcie – czytamy we wpisie. "