Adolf Hitler wygrał wybory w Afryce. Jak to w ogóle możliwe?

Wiele osób żartuje, że gdyby Adolf Hilter urodził się w obecnych czasach, miałby spore szanse na zdobycie głosów wyborców. Okazuje się, że dowcipy właśnie weszły w życie. Adolf Hitler Uunona został wybrany radnym podczas lokalnych wyborów w Namibii.

Adolf Hitler Uunona - co ma wspólnego z przywódcą Trzeciej Rzeszy?

Adolf Hitler to chyba najbardziej nikczemna postać historyczna ostatnich wieków. Przywódca Trzeciej Rzeszy nie żyje od 1945 roku, ale wciąż budzi emocje na całym świecie. Okazuje się, że Adolf Hitler wygrywa również wybory, chociaż nie jest tym samym wąsatym zbrodniarzem z czasów nazistowskich Niemiec.

Jak donosi Daily Mail, w Namibii doszło do absurdalnej sytuacji. Na początku grudnia 2020 roku mandat radnego okręgu Ompundja zdobył Adolf Hitler Uunona - afrykański polityk, który teraz budzi zaciekawienie całego świata. Wszystko przez nietypowe personalia, których raczej nikt nie chciałby mieć wpisanych w dowodzie.

O członku Organizacji Ludowej Afryki Południowej, znanej również jako partia SWAPO do niedawna nie słyszało zbyt wiele osób spoza Namibii. Teraz musi się jednak tłumaczyć dziennikarzom z całego świata, dlaczego nazywa się łudząco podobnie do polityka, który doprowadził do II wojny światowej. Okazuje się, że sprawa jest dość prozaiczna.

Nambia w czasach panowania Hitlera była niemiecką kolonią. Echa tego okresu pozostały do dziś. W afrykańskim kraju imię Adolf jest bardzo popularne. Jak widać, niektórzy postanowili pójść o krok dalej i nazwać swoje dzieci pełnym imieniem i nazwiskiem przywódcy Trzeciej Rzeszy. Zdaniem 54-letniego polityka, na którego zagłosowało aż 84% wyborców, ojciec, nadając mu imię, nie wiedział do końca, co robi. Uunona zdał sobie sprawę z tego, do kogo odnoszą się jego personalia, dopiero w szkole. Zapewnia, że nie ma nic wspólnego z obecnymi wyznawcami ideologii Adolfa Hitlera i doskonale rozumie, dlaczego dla niektórych jego godność może być szokująca. Zapowiedział jednak, że nie zamierza zmieniać nazwiska.

Jeśli słyszeliście teorie spiskowe, mówiące o tym, że Hitler żyje na innym kontynencie i ma się dobrze, to częściowo okazały się prawdziwe. Rzeczywiście jest osoba, która nazywa się Adolf Hitler, tylko że nie ma nic wspólnego z nazistą z okresu II wojny światowej i nie zamieszkuje Ameryki Południowej, tylko Afrykę Południową.