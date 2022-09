Afera na imprezie TVP: "Fajny koncert, wszystko w plandekach" [ZDJĘCIA]

Z okazji otwarcia przekopu Mierzei Wiślanej TVP zorganizowało niebiletowany koncert w Elblągu. Na wydarzeniu wystąpili Piotr Cugowski, Marek Piekarczyk, Kasia Moś czy Ryszard Rynkowski. Okazało się jednak, że nie wszyscy mieszkańcy miasta mogli obejrzeć koncert - teren imprezy został ogrodzony czarnymi plandekami. TVP skomentowała sprawę.

Impreza z okazji otwarcia przekopu Mierzei Wiślanej odbyła się 17 września i była wydarzeniem bezpłatnym. W sieci jednak pojawiły się zdjęcia oburzonych mieszkańców Elbląga, którzy byli zdziwieni pojawieniem się na terenie imprezy czarnej plandeki zasłaniającej scenę. To sprawiło, że nie wszyscy chętni mogli obejrzeć wydarzenie przygotowane przez TVP.

Redakcja portalu onet.pl poprosiła TVP o komentarz w tej sprawie, w którym wyjaśniono, że konieczne było wprowadzenie limitu osób zgromadzonych pod sceną:

W trosce o bezpieczeństwo zastosowano się do przepisów obowiązujących przy organizacji wydarzeń kulturalnych, co wiązało się z koniecznością wprowadzenia limitu zgromadzonych osób. Koncert ten był przede wszystkim audycją telewizyjną, a nie imprezą plenerową, został zarejestrowany i wyemitowany na antenach TVP. Wszystkich zainteresowanych koncertem zapraszamy do VOD.TVP.PL oraz do śledzenia naszej oferty programowej, ponieważ koncert zostanie wkrótce powtórnie wyemitowany.