W programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" znani celebryci udają gwiazdy muzyki, muszą kopiować ich styl śpiewu oraz ruchy. Obecnie faworytem jest Danzel, który zachwycił jurorów i widzów chociażby swoim coverem Dżemu. W ostatnim odcinku jednak wygrała uczestniczka, która zazwyczaj zajmowała ostatnie miejsce - internauci uważają, że to ustawka.

Afera w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Internauci: "To chyba jakieś jaja?"

Modelka Karolina Pisarek nie radzi sobie zbyt dobrze w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W ostatnim odcinku wcieliła się w wokalistkę Fergie i ten występ przyniósł jej zwycięstwo. Taki wynik oburzył wielu internautów, którzy uważają, że to ustawka. Zresztą sami zobaczcie cover w wykonaniu Karoliny Pisarek:

Oglądaj

Internauci komentowali:

Żart… Ustawione to głosowanie. Takie powinny być nieważne i powinna wygrać osoba, która dostała najwięcej punktów od jurorów.

W tym programie nieraz w poprzednich edycjach było widać ustawki, ale błagam, nie aż takie. Uwielbiam Karolinę, ale nie idzie jej dobrze w tym programie.

To chyba jakieś jaja?

Sporo osób uważa, że zwycięstwo powinno należeć do Danzela, który w tym odcinku udawał Lenny'ego Kravitza i wykonał utwór "I Belong to You". Mówi się, że to on wygra w tym sezonie programu:

Oglądaj

W nadchodzącym odcinku nie zabraknie rockowych akcentów - uczestnicy wcielą się w Erica Claptona czy wokalistę Iry. Jesteśmy ciekawi, czy kolejny odcinek programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wywoła podobne emocje jak ostatni.