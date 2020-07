Afryka pęka na pół. Czy kontynent stanie się nową Atlantydą?

Jak twierdzą naukowcy, Afryka pęka na pół. Konsekwencją tego procesu będzie powstanie nowego oceanu. Na podstawie badań i obliczeń ustalono, że za 5 do 10 milionów lat, we wschodniej części Afryki powstanie uskok tektoniczny, w wyniku czego kontynent podzieli się na dwie części.

Przerażające odkrycie naukowców: Afryka pęka na pół

Ruchy tektoniczne kontynentu afrykańskiego badane są od kilku dziesięcioleci. Szczególnemu nadzorowi poddawana jest część kontynentu położona w regionie Afar w Etiopii.

W tym miejscu znajduje się na styk trzech, powoli oddalających się od siebie płyt tektonicznych. W 2005 roku w tym regionie świata pojawiła się szczelina, której długość wynosi obecnie około 56 kilometrów.

Jak informuje telewizja NBC News:

" Naukowcy ostrzegają przed możliwym pojawieniem się w przyszłości nowego oceanu "

W wyniku pierwszego pęknięcia, które miało miejsce wiele milionów lat temu, powstało Morze Czerwone i Zatoka Adeńska. Drugie pęknięcie, rozciągające się na południe od Etiopii do Mozambiku, jest znane, jako Wielki Rów Afrykański. To właśnie tam powstanie zdaniem naukowców powstanie nowy ziemski ocean.

" To jedyne miejsce na Ziemi, w którym można zbadać, jak szczelina między kontynentami zmienia się w szczelinę oceaniczną "

- powiedział dr Christopher Moore, doktorant Uniwersytetu w Leeds w Wielkiej Brytanii.

Wciąż istnieją duże niewiadome, w tym to, co powoduje rozpad kontynentu. Badacze używają obecnie do monitorowania aktywności wulkanicznej w Afryce Wschodniej radaru satelitarnego.

" W ostatnich latach instrumenty GPS zrewolucjonizowały tę dziedzinę badań, umożliwiając naukowcom precyzyjne pomiary przemieszczania się ziemi w czasie. Dzięki pomiarom GPS można mierzyć tempo ruchu nawet do kilku milimetrów rocznie. W miarę jak uzyskujemy coraz więcej pomiarów z GPS, możemy uzyskać znacznie lepszy obraz tego, co się dzieje. "

- powiedział Ken Macdonald, geofizyk morski i emerytowany profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara.

Naukowcy przypuszczają, że zjawisko może być spowodowane narastającym ciśnieniem magmy. Badania wciąż trwają.

