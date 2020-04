Agencja Atomistyki wydała komunikat w sprawie radioaktywnej chmury z Czarnobyla nad Polską

Informacje o pożarze w Zonie w Czarnobylu zmroziły opinię publiczną, tym bardziej, że dopływające do nas dane mówiły o zbliżaniu się do terenu elektrowni i reaktora numer 4.

W mediach społecznościowych pojawił się nawet przekazywany ochoczo post, w którym pracownik Narodowego Centrum Badań Jądrowych miał alarmować o zanotowanym w Polsce alarmie radiacyjnym.

Sprawa wywołała ogromny niepokój społeczny, nad informacją pochyliła się więc Państwowa Agencja Atomistyki, której zadaniem jest między innymi monitorowanie poziomu promieniowania w naszym kraju. PAA wydała w ciągu kilku dni 3 oficjalne komunikaty w tej sprawie.

Specjaliści z PAA nie mają wątpliwości: informacje o radioaktywnej chmurze, która powstała w wyniku pożaru w strefie wykluczenia w Czarnobylu i miała dotrzeć nad Polskę to niebezpieczny fake news.

Rozpowszechniane w sieci nieprawdziwe dane nie tylko wywołują panikę wśród ludzi, lecz także mogą popchnąć ich do działań, które przypłacą zdrowiem. Wiele osób zastanawia się bowiem nad profilaktycznym przyjmowaniem jodu w postaci płynu Lugola.

"

Państwowa Agencja Atomistyki zwraca uwagę, iż samodzielne przyjmowanie preparatów ze stabilnym jodem może być szkodliwe dla zdrowia. Skutkiem ubocznym stosowania preparatów może być nadmierne uaktywnienie tarczycy, co może doprowadzić do jej nadczynności. U niektórych pacjentów, w tym cierpiących na zaburzenia układu krążenia, może to doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia. Dlatego preparaty z stabilnym jodem należy przyjmować tylko w przypadku wystąpienia konkretnych zaleceń. "