Agnieszka Holland pozwana przez Ordo Iuris. Reżyserka skomentowała sprawę

Reżyserka Agnieszka Holland jest jedną z czołowych polskich twórczyń docenianych nie tylko w kraju, ale również zagranicą. 3 lipca 2020 roku organizacja Ordo Iuris ogłosiła na swojej stronie internetowej, że złożyła pozew do sądu przeciwko Holland. Powodem są jej słowa, które mają naruszać dobro osobiste fundacji.

W marcu 2020 roku Holland była gościnią programu Elizy Michalik "Onet Opinie". Jednym z tematów prowadzonej rozmowy stały się tak zwane "strefy wolne od LGBT" i kontrowersje wokół krzywdzącego pomysłu radykalnych ugrupowań prawicowych. Reżyserka komentując tę sytuacją, nawiązała do Ordo Iuris, mówiąc, że "strasznie mąci ludziom w głowach". Stwierdziła również, iż postulaty fundacji są niebezpieczne, ponieważ, "pod hasłami rodziny, dziecka, dobra dzieci i wolności, wprowadza faszystowskie ustawy, putinowsko-faszystowskie".

Wypowiedź dotyczyła przede wszystkim Samorządowej Karty Praw Rodzin, za którą stoi Ordo Iuris. Wielu komentatorów uważa, że pismo jest niezwykle krzywdzące dla osób LGBT, ich rodzin i najbliższych osób. Działania fundacji sprawiły, że wiele osób negatywnie wypowiadało się na temat organizacji. Z tego powodu do sądu wpłynęło kilka pozwów, między innymi przeciwko działaczce feministycznej Martcie Lempart, której koniec końców sąd zabronił używania sformułowania "opłacani przez Kreml fundamentaliści z Ordo Iuris" oraz posłance Lewicy Annie Marii Żukowskiej.

Porównanie do faszystów nie spodobało się przedstawicielom Ordo Iuris, którzy postanowili wejść na drogę prawną również przeciwko Holland. Działacze fundacji twierdzą, że wypowiedź godzi w ich dobro osobiste. Reżyserka w rozmowie z portalem Onet skomentowała zaistniałą sytuację.

Prawdopodobnie ich strategia jest związana z czasem wyborów prezydenckich, bo Ordo Iuris zbliża się do formacji, która teraz sprawuje władzę. Wielu członków tej organizacji jest w rządzie czy Sądzie Najwyższym. Zaproponowana przez Ordo Iuris Karta Rodziny, która doprowadza do powstania "stref wolnych od ideologii LGBT", a o której prezydent Duda mówi podczas kampanii, powstała na wzór putinowskich praw. (...)

Może zostawmy historykom i teoretykom idei spór o dokładną definicję pojęcia faszyzmu, takich definicji jest wiele. Z pewnością można mówić o ideologii, która powoduje faszyzację zachowań społecznych. Wystarczy wysłuchać wspaniałej mowy oświęcimskiej Mariana Turskiego, by zobaczyć związek przyczynowo-skutkowy. (...)

Nie czuję się zastraszona, bo różne rzeczy już widziałam i przeżyłam, tego typu nagonki również. Jestem raczej smutna, bo nienawiść, szczucie i budowanie podziałów społecznych stały się czymś banalnym i, w dodatku, związanym z władzą. Efekty tego będą straszne, już to widzimy. W okresie wyborczym pokazało się parę nagrań, na których widzimy ludzi oszołomionych nienawiścią wobec osób LGBT. To jest owoc oskarżania gejów, lesbijki czy osób transpłciowych o to, że są ideologią. A tak naprawdę to ideologia, właśnie ideologia faszyzująca, próbuje zniszczyć tych ludzi, zatruwając spokój społeczny i niszcząc elementarną przyzwoitość. W kraju demokratycznym, związanym z cywilizacją zachodnią, jest to nie do pomyślenia. (...)

Odpowiedzialność za takie poglądy, które głoszą konieczność wysyłania osób LGBT do komór gazowych [odniesienie do pytania o słowa z reportażu Bartłomieja Bublewicza - przyp. red.], spada na władze, na czele z prezydentem Dudą i członkami jego sztabu, w dużym stopniu na Kościół i duchownych takich, jak abp Jędraszewski i na propagandę organizacji takich, jak Ordo Iuris. "